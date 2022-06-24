Melilla sınırında 400 kadar düzensiz göçmen Fas tarafından İspanya'ya geçmeye çalıştı - Son Dakika
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Melilla sınırında 400 kadar düzensiz göçmen Fas tarafından İspanya'ya geçmeye çalıştı

24.06.2022 13:23
Melilla sınırında 400 kadar düzensiz göçmen Fas tarafından İspanya'ya geçmeye çalıştı

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarından Melilla kentindeki sınır hattında bu sabah 400 kadar düzensiz göçmenin Fas tarafından İspanya'ya geçmeye çalıştığı bildirildi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarından Melilla kentindeki sınır hattında bu sabah 400 kadar düzensiz göçmenin Fas tarafından İspanya'ya geçmeye çalıştığı bildirildi.

Melilla yerel yönetim kaynaklarına dayandırılarak İspanyol basınında yer alan haberlerde, Fas tarafındaki 400 kadar düzensiz göçmenin sabah saat 08.40 sıralarında sınırda 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerden atlayarak İspanya tarafına geçmeye çalıştığı ve bunlardan yaklaşık 20 kadarının Melilla'ya giriş yaptığı belirtildi.

Melilla Valiliği yetkilileri, sınır hattının "Çin mahallesi" olarak adlandırılan bölgesinde meydana gelen düzensiz göçmen akınının "organize edilmiş bir olay olduğunu ve kontrol noktasındaki kapının kırıldığını" aktardı.

Dikenli tellere takılan bazı göçmenlerin yaralandığı, sınırın Fas tarafında bekleyen halen 200 kadar düzensiz göçmenin olduğu kaydedildi.

Melilla'ya gelen düzensiz göçmenlerin geçici barınma merkezine götürüldüğü, jandarma ve polisin sınır hattındaki güvenliği artırdığı bilgisi paylaşıldı.

Batı Sahra sorunundan kaynaklanan ve 10 ay süren İspanya ile Fas arasındaki diplomatik kriz geçtiğimiz nisan ayında sona ermiş ve iki ülke arasında normalleşme süreci başlamıştı.

Melilla'da yaşananlar normalleşme sürecindeki ilişkiler döneminde ilk düzensiz göçmen akını olurken 28-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nin öncesinde olması bakımından dikkati çekti.

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Kaynak: AA

Kuzey Afrika, İspanya, Fas, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Melilla sınırında 400 kadar düzensiz göçmen Fas tarafından İspanya'ya geçmeye çalıştı - Son Dakika
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