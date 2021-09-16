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Melinda Gates, Bill Gates ile boşanırken aldığı 65 milyar doları harcamaya başladı: Kızını evlendiriyor - Son Dakika

Melinda Gates, Bill Gates ile boşanırken aldığı 65 milyar doları harcamaya başladı: Kızını evlendiriyor

16.09.2021 16:51
Melinda Gates, Bill Gates ile boşanırken aldığı 65 milyar doları harcamaya başladı: Kızını evlendiriyor, System.String[]

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIBill Gates ise 27 yıllık evliliği geçen Ağustos ayında sona eren Melinda Gates, en büyük kızı Jennifer Gates için bir bekarlığa veda partisi düzenledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bill Gates ise 27 yıllık evliliği geçen Ağustos ayında sona eren Melinda Gates, en büyük kızı Jennifer Gates için bir bekarlığa veda partisi düzenledi. Washington'daki 125 milyon dolarlık göl manzaralı malikanenin bahçesinde düzenlenen partide çekilen fotoğraflar da gelin Jennifer Gates tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Melinda Gates'in, eski eşi Bill Gates'ten boşanırken toplamda 130 milyar dolarlık servetin yarısını aldığını da hatırlatalım.

Melinda Gates, Bill Gates ile boşanırken aldığı 65 milyar doları harcamaya başladı: Kızını evlendiriyor

TIP ÖĞRENCİSİ VE BİNİCİLİK TUTKUNU

Bill Gates ile Melinda Gates'in kısa süre önce biten evliliğinden dünyaya gelen ilk çocukları olan 25 yaşındaki Jennifer Gates, tıp öğrencisi aynı zamanda da biniciliğe tutkun. Zaten nişanlısı da bu alana yabancı bir isim değil. Jennifer Gates, Mısırlı olimpik atla engelli atlamacı Nayel Nassar ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor.

Melinda Gates, Bill Gates ile boşanırken aldığı 65 milyar doları harcamaya başladı: Kızını evlendiriyor

MİLYON DOLARLIK MALİKANENİN BAHÇESİNDE

Sadece kadınların davetli olduğu bekarlığa veda partisi, Melinda Gates'in çocuklarıyla birlikte yaşadığı göl manzaralı malikanenin bahçesinde yapıldı. Gelin Jennifer Gates, sosyal medya hesabında o kutlamada çekilen fotoğrafları paylaşarak özellikle de organizasyonu üstlenen annesi Melinda'ya teşekkür etti. Jennifer Gates paylaşımında, partiye katılan aile üyeleri ile yakın dostlarına da duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Melinda Gates, Bill Gates ile boşanırken aldığı 65 milyar doları harcamaya başladı: Kızını evlendiriyor

GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR

Jennifer Gates, 30 yaşındaki Nayel Nassar ile nişanlandığını geçen yılın 30 Ocak tarihinde sosyal medya sayfasından duyurmuştu. Jennifer Gates, bekarlığa veda partisine katılan konuklarına "Bana destek olan, tavsiyede bulunan bütün harika kadınlara minnettarım" cümlesiyle teşekkür etti ve hayatının, yakında başlayacak olan yeni bölümünü kutladı. Jennifer Gates, nişanlısıyla evlenmek için gün saydığını da yine bir Instagram paylaşımında "Seninle evlenmek için sabırsızlanıyorum" diyerek ifade etmişti.

Melinda Gates, Bill Gates ile boşanırken aldığı 65 milyar doları harcamaya başladı: Kızını evlendiriyor

ALTI YAŞINDAN BU YANA ATA BİNİYOR

Gates çiftinin en büyük çocuğu Melinda, 6 yaşından bu yana ata biniyor ve kelimenin tam anlamıyla bir binicilik tutkunu. Onun bu tutkusunu destekleyen büyükbabası da Florida, Wellington'da özel bir mülk satın aldı. İlerleyen yıllarda Steve Jobs'ın kızı Eve, Michael Bloomberg'in kızı Georgina, Bruce Springsteen'in kızı Jessica ve Steven Spielberg'in kızı Destry de Jennifer Gates'in binicilik konusundaki rakipleri oldu.

Melinda Gates, Bill Gates ile boşanırken aldığı 65 milyar doları harcamaya başladı: Kızını evlendiriyor

BİRLİKTE YARIŞMALARA KATILDILAR

Genç kız, nişanlısı Nayel Nassar ile de bu tutkusu aracılığıyla tanıştı. Her ikisi de Bill Gates tarafından kurulan Paris Panthers adlı engelli atlama kulübünde at biniyor. 2019'da Global Şampiyonlar Ligi'nde yarıştılar ve dokuzuncu sırada yer aldılar.

Melinda Gates, Bill Gates ile boşanırken aldığı 65 milyar doları harcamaya başladı: Kızını evlendiriyor

MALİKANE MELINDA GATES'E KALDI

Jennifer Gates'in bekarlığa veda partisinin yapıldığı malikanenin inşası tam yedi yıl sürdü. Çevre dostu malikane, eski çiftin Florida, California ve Wyoming'de bulunan mülklerinden sadece biri. Bu malikane boşanmanın ardından Melinda Gates'te kaldı.

Melinda Gates, Bill Gates ile boşanırken aldığı 65 milyar doları harcamaya başladı: Kızını evlendiriyor

18 TANE BANYOSU VAR

Bill Gates, malikanenin bulunduğu araziyi 1988 yılında 2 milyon dolara satın aldı. Ondan sonraki yedi yıl boyunca da hayallerindeki evi istediği gibi inşa ettirmek için kelimenin tam anlamıyla avuç avuç para akıttı. Malikanenin yedi tane yatak odası, 18 tane banyosu bulunuyor. 20 kişinin aynı anda bulunabileceği bir özel sinema salonu ile 24 kişilik oturma odası da mülkün sahibine sunduğu olanaklar arasında. Melinda Gates ve ailesi eğer isterlerse malikanelerinde 150 kişilik yemek ya da 200 kişilik bir kokteyl parti de düzenleyebilir.

Melinda Gates, Bill Gates ile boşanırken aldığı 65 milyar doları harcamaya başladı: Kızını evlendiriyor

130 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ EŞİK OLARAK PAYLAŞTIRDILAR

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile Melinda French Gates, 1994 yılında evlendi. Çiftin, yakında evlenecek olan Jennifer dışında Phoebe ve Rorry adında iki çocuğu daha bulunuyor. Kısa süre önce boşanan Gates çifti 130 milyar dolarlık servetlerini eşit olarak yarı yarıya paylaştı. Melinda Gates, eski eşinin soyadını kullanmaya devam edecek.

Melinda Gates, Bill Gates ile boşanırken aldığı 65 milyar doları harcamaya başladı: Kızını evlendiriyor

Bill Gates, Washington, Engelli, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Melinda Gates, Bill Gates ile boşanırken aldığı 65 milyar doları harcamaya başladı: Kızını evlendiriyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Zeynep Nursen: Kızını bill gates ile evlendirmiyor mu parayı harcamaya başlamak başka birsey olmalı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

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SON DAKİKA: Melinda Gates, Bill Gates ile boşanırken aldığı 65 milyar doları harcamaya başladı: Kızını evlendiriyor - Son Dakika
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