Son dakika haber | Melis Aksoy, Hollywood'daki başarısını Türk yapımlarına da taşımak istiyor - Son Dakika

Son dakika haber | Melis Aksoy, Hollywood'daki başarısını Türk yapımlarına da taşımak istiyor

Son dakika haberine göre "American Horror Story", "The Outsider", "Agents of Shield" ve "13 Reasons of Why" adlı Hollywood filmlerinde baş görsel efekt sanatçısı olarak yer alan Melis Aksoy, bir Türk yapımında da çalışmak istediğini söyleyerek, "Türk yapımlarında özellikle konu ve anlatım açısından çok güzel işler...

"American Horror Story", "The Outsider", "Agents of Shield" ve "13 Reasons of Why" adlı Hollywood filmlerinde baş görsel efekt sanatçısı olarak yer alan Melis Aksoy, bir Türk yapımında da çalışmak istediğini söyleyerek, "Türk yapımlarında özellikle konu ve anlatım açısından çok güzel işler olduğuna inanıyorum. Efektler açısından da başarılı buluyorum." dedi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra görsel efekt üzerine eğitim alan Aksoy, Türkiye'den Hollywood filmlerine uzanan kariyer serüvenini AA muhabirine anlattı.

Eğitimini tamamlamasının ardından Minneapolis'e yerleşip profesyonel kariyere başladığını aktaran Aksoy, "Burada zaman çok önemlidir. Son teslim tarihini hiçbir şekilde geçemezsiniz. Geçerseniz bütün prodüksiyon aksar ve para kaybedilir." ifadelerini kullandı.

Genç görsel efekt sanatçısı, Minneapolis'te çalışmaya başladığı sırada, görsel efektlerde çok kullanılan bir yazılıma eklenti geliştirildiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Ben yazılımdaki eklentinin sorunsuz çalışmasından sorumluydum. Bu süreç bizim için çok zorlayıcı bir süreçti. Hatasız bir performans elde etmek zordu. Bu eklenti, çok komplike görünen bir sahnenin çok basit bir şekilde kurulup, çok fazla zaman harcamadan yapılmasını sağladı. Bu da bütün Hollywood sineması için çok önemliydi. Yazılım ve teknoloji sürekli geliştiği ve siz de bu yazılımlara ayak uydurduğunuz için gözükmeye başlıyorsunuz. Ben bu gelişimin bir parçası olduktan sonra Hollywood'un en prestijli stüdyolarından biri beni keşfetti. Bana iş teklifi geldi ve ben yolumu Los Angeles'a doğrulttum. Buraya gelmem bir şanstı."

"İş size gelmez, 10 değil 100 yere başvurmanız gerekir"

Üniversiteyi bitiren gençlerin, işin kendisine gelmesini beklediğini dile getiren Aksoy, "Ama iş onlara gelemez. Bir görsel efekt sanatçısıysanız 10 değil 100 yere başvurmanız gerekir. Artık çok rakibinizin olduğu bir endüstri olmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Melis Aksoy, gelişen teknolojinin sinema endüstrisi ile görsel sanatlardaki önemine vurgu yaparak, "Eğer siz bir teknolojinin peşinden koşuyor ve ona ayak uydurmaya çabalıyorsanız endüstri sizi fark ediyor. Los Angeles'a geldikten sonra, kullanılan yazılımı bilen ve ona eklenti geliştirilmesinde rol almış birisi olarak oradaki takıma liderlik yaptım. Bundan sonra çok önemli prodüksiyonlarda da bu uygulamayı kullanmaya başladık. Attığım bu adımların hepsi bir şekilde bana geri döndü." diye konuştu.

Görsel efektlerin özellikle son yıllarda inanılmaz derecede yol kat ettiğini sözlerine ekleyen Aksoy, şunları söyledi:

"Filmleri izlediğinizde, gerçekle görsel efekti ayıramıyorsunuz. Yazılımlar çok gelişti. Görsel efekt sanatçılarının yoğunlaşmasının nedeni de bu yazılımların insanları daha çok çekmesi. Eskiden tek bir program vardı ve görsel efekt tasarımcıları sadece bunu kullanırdı. Yazılımlar geliştikçe insanlar sahnenin üstündeki kontrolü daha fazla sağlamaya başladı. Daha önce, patlama ya da su sahnesi yapılırken güvenilemiyordu çünkü bilgisayarlar da bir yere kadar imkan sunuyordu. Fiziksel bir patlama yapılırdı. Sonra o alınır, arkasına ne konulacaksa o konulurdu. Fakat şimdi artık fiziksel bir şey yaratmaya gerek kalmadı. İstediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. O kadar fazla kontrole sahipsiniz ki bu da artık işlere yansıyor. Bugün Hollywood filmlerinin büyük bir kısmı görsel efektlerle yapılıyor. Gelişen imkanlar görsel efekt sanatçılarının imkanlarını da artırdı."

"Türk yapımlarında çalışmayı isterim"

Aksoy, Türkiye'de de büyük yapımların olduğunu ve Türk yapımlarından birinde çalışmayı çok istediğinin altını çizerek, "Türk yapımlarında özellikle konu ve anlatım açısından çok güzel işler olduğuna inanıyorum. Efektler açısından da başarılı buluyorum. Ben ABD'de 300-400 kişinin çalıştığı prodüksiyonlarda yer aldım ve buradaki görsel efekt uygulamaları çok fazla insan gücünü gerektiren şeyler. Çok az zamanınız var ve çok fazla zaman harcıyorsunuz. Türkiye için belki prodüksiyonlar daha küçük, daha az insan gücüyle daha fazla görsel efekt çalışmaları yapılıyor. En önemli şey bütçe. Eğer bütçe varsa, çok daha fazla görsel efekt sanatçısı alınarak çok daha hızlı aktarım yapılabilir. Yapılan işer gayet iyi ancak bütçe sıkıntısını görebiliyorum. Bütçe sıkıntısı görsel efekt uygulamalarındaki kaliteyi düşürür. Benim gözlemlediğim, güzel işler yapılmasına rağmen çok fazla bütçenin ayrılmıyor oluşu. O alana yatırım yapılabilmesi için daha çok bütçe ayrılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Hollyood işlerinin daha büyük projeler olduğunu ve çalışan insan sayısının çok fazla olduğunu vurgulayan Aksoy, bunun da yapılan efektlerin kalitesine yansıdığını kaydetti.

Aksoy, görsel efektlerin kalitesinin kişiden kişiye de değişebileceğini aktararak, "Bünyenize aldığınız sanatçı çok deneyimli ve donanımla bir sanatçıysa, kesinlikle iyi işler çıkarır. Bu da ona ne kadar zaman verdiğiniz ve bütçe ayırdığınızla ilgilidir." ifadelerine yer verdi.

"911", "Horror Story" ve "Outsider" adlı yapımların görsel efektler alanında Emmy Ödülleri'ne aday olduğunu söyleyen Aksoy, "Televizyon tarihi açısından çok önemli bir ödül. Şu anda aslında Emmy Ödüllerini bekliyoruz diyebilirim." diye konuştu.

Son dakika haber | Melis Aksoy, Hollywood'daki başarısını Türk yapımlarına da taşımak istiyor
Son dakika haber | Melis Aksoy, Hollywood'daki başarısını Türk yapımlarına da taşımak istiyor
Son dakika haber | Melis Aksoy, Hollywood'daki başarısını Türk yapımlarına da taşımak istiyor
Son dakika haber | Melis Aksoy, Hollywood'daki başarısını Türk yapımlarına da taşımak istiyor

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Melis Aksoy, Hollywood'daki başarısını Türk yapımlarına da taşımak istiyor - Son Dakika

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