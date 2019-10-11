Son Dakika Haberleri: "Melis benimle evlenir misin"
Son Dakika Magazin 'Melis benimle evlenir misin'

"Melis benimle evlenir misin"

47 dakika önce

Tekin'in kurduğu tuzak sonucu kaza geçiren Levent ve Melis, bambaşka hayatın içerisine girer. Levent, Melis'in kaza sonrası hayatı boyunca anne olamayacağını öğrendiğinden itibaren kendisini suçlar.

Tekin'in kurduğu tuzak sonucu kaza geçiren Levent ve Melis, bambaşka hayatın içerisine girer. Levent, Melis'in kaza sonrası hayatı boyunca anne olamayacağını öğrendiğinden itibaren kendisini suçlar. Ulviye'nin de ısrarı sonrası oldukça düşünen genç adam Melis'le çareyi Melis'le evlenmekte bulur. Meryem ise Levent'i ne kadar sevse de ondan uzak durmak için kendisini engellemeye çalışır. Melis, Levent'in edeceği tekliften habersiz bir halde bekler ve Levent sonunda dayanamaz Melis'in kapısını çalar ve "Melis benimle evlenir misin" der. Peki Melis, sevdiği adama karşı yıllardır beklediği bu teklife nasıl cevap verecek?


Meryem, Anne, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:06 
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