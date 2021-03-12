Melis Fis'in karantina döneminde yazdığı şarkı gün yüzüne çıktı

KAPAK ÇİZİMİ VE TASARIMI KENDİSİNE AİT

Tarzı ve müzik kariyerindeki başarılı adımlarıyla dikkat çekmeyi sürdüren Melis Fis, üçüncü tekli projesinde de iddialı bir çalışma ortaya koyuyor. Projesinde resim yeteneğini de konuşturan Melis Fis, yeni teklisinin kapak çizimini ve tasarımını üstleniyor.







'ŞARKIYI KARANTİNA DÖNEMİNDE YAZDIM'

Genç yıldız Melis Fis, yeni projesi İşin Düşünce ile ilgili şunları söyledi: "Bu şarkı benim için bir ilkti. Karantina döneminde yazdım bu şarkıyı. Günler birbirini tekrarlarken bir gün yazacak hiçbir şeyim kalmamış gibi hissettiğimde birden telefonum çaldı ve uzun zamandır beni aramayan bir tanıdığım ile konuştum.







'ÇOK KEYİFLİYDİ'

O an içimden "Bana işi düştü herhalde." diye geçirdim. Sonrasında şarkı oluşmaya başladı. Farklı bir konu hakkında ilk kez yazdığım bir şarkı olduğu için hala bana ilginç geliyor bu proje. Şarkımızda Ozan Bayraşa ile çalıştık. Fikrim onun da çok hoşuna gitti. UBS şarkı yazarları ekibi ile birlikte şekillendirip geliştirdiğimiz şarkıma o günü anımsatsın diye telefon konuşması yaptığım bir bölüm de eklemek istedik. Şarkının yapım süreci kadar sonrası da çok keyifliydi benim için.







'RESİM YETENEĞİMİ MÜZİĞİMLE BİRLEŞTİRDİM'

İlk kez resim yeteneğimi müziğimle birleştirdim ve şarkımın kapağını ben tasarladım. Kendi karakterimi yarattım çizimimde. Anlayacağınız bu şarkı kariyerimde birçok yenilik barındırıyor ve çok heyecanlıyım. Umarım sizler de şarkımda kendinizden bir parça bulursunuz ve hoşunuza gider."