Melis Gülcan maçın yıldızı oldu
01.11.2020 09:35
Bellona Kayseri Basketbol'da Melis Gülcan, OGM Ormanspor maçının yıldızı oldu.
Bellona Kayseri Basketbol'da Melis Gülcan, OGM Ormanspor maçının yıldızı oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinde haftalar sonra galibiyet ile tanışan Bellona Kayseri Basketbol'da Melis Gülcan takımın yıldızı oldu.
OGM Ormanspor maçını 1 sayı farkla kazanan Bellona Kayseri Basketbol takımında Melis Gülcan 30 sayı üretirken 9 ribaund aldı. Takımın en skorer ismi olan Melis Gülcan galibiyetin mimari oldu. - KAYSERİ
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