Melis'in Tedavisi İçin Seferber Oldular

Bursa'da yaşayan ve 4 ay önce geçirdiği beyin kanaması sonucu yatağa bağımlı hale gelen 14 yaşındaki Melis Ayhan'ın sağlığına kavuşması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da yaşayan ve 4 ay önce geçirdiği beyin kanaması sonucu yatağa bağımlı hale gelen 14 yaşındaki Melis Ayhan'ın sağlığına kavuşması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.



Geçirdiği ameliyatların ardından özel bir hastanede tedavisine devam edilen genç kızın, yeniden tepki vermeye başlaması ailesine umut oldu.



Melis'in babası Nesim Ayhan, AA muhabirine, kızının 22 Ağustos'ta başının ağrıdığını söylediğini ve sonrasında da bilincini yitirdiğini dile getirdi.



Bunun üzerine Melis'i hemen hastaneye götürdüklerini belirten Ayhan, başlangıçtaki zorlu tedavi sürecini şöyle anlattı:



"Hastaneye gittiğimizde solunumunun durduğunu söylediler ve hemen içeri aldılar. Tomografi çekeceklerini söylediler. Tomografiden sonra da bize kızımızın büyük bir beyin kanaması geçirdiğini ve başka bir hastaneye sevk edeceklerini söylediler. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiğimizde doktorlar bizi bekliyordu. Durumunun ciddi olduğunu söylediler ve ameliyata aldılar. Ameliyattan sonra doktor bize kızımızın ciddi bir ameliyat geçirdiğini, her an her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini ve durumunun çok kritik olduğunu söyledi. Yaklaşık 5 gün komada kaldı. 5 gün sonra bizi aradılar ve Melis'in tepki gösterdiğini söylediler. Kafatasının sağ tarafını komple aldılar. Ameliyattan 47 gün sonra servise aldılar. Serviste de 2 ay falan yattı ve eve getirdik. Biraz kendine geldi ve bazı şeylere kafası ve ağız hareketleriyle cevap vermeye başladı."



Ayhan, daha sonra fizik tedavi için arayışlara başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Romatem Bursa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine başvurduk. Hastane bize önce 47 bin lira fiyat çıkardı. Sonra fiyatı daha da indirdiler ama bizde bütçe olmadığı için komşum bir yardım kampanyası başlatmayı teklif etti. Biz de 'Seviniriz' dedik. Sosyal medyada yayıldıkça bizi arayanlar oldu. Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği (EVSAD) Bursa Şubesi Başkanı Figen Akan ile tanıştık ve bu sürece kadar geldik. Bakanlık da sürece dahil oldu. Hastane bizi aradı ve ücret alınmayacağını, yerimizin hazır olduğunu söylediler. Dünden beri buradayız. Herkes bizimle çok ilgileniyor. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi olacak umutluyuz."



"Bakan Selçuk konuyla bizzat ilgilendi"



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş de Melis'e EVSAD Bursa Şubesi yetkililerinin ulaştığını ve Bakanlıkla irtibata geçtiğini belirterek, "Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi konuyla bizzat ilgilendi ve süreç başladı. Devreye Bakanlığımız girdikten sonra Romatem'e hastamız gönderildi ve hastane de burada büyük bir fedakarlık yaparak, uzun süreçli bu tedaviyi ücretsiz üstlendi. Bursa Romatem'e de teşekkür ediyorum. Kızımız inşallah iyileşecek ve tekrar kendisini ziyarete geleceğiz." diye konuştu.



"Tedavi uzun bir süreç"



Melis'in tedavisini yürüten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Esin Selimoğlu ise Melis'i ilk gördüğünde başını tutamadığını ve algısının olmadığını söyledi.



Selimoğlu, şunları kaydetti:



"Göz takibi yoktu. Bacaklarında ve kollarında hiç hareket yoktu. Beyin kanaması geçirdiği ve uzun süre yoğun bakımda yattığı bilgisi geldi bana. Değerlendirdim, gerçekten hiçbir hareket ve algısı yoktu. Fizik tedavi sürecinin en kısa sürede başlaması gerektiğini aileyle paylaştık ve onları eve gönderdim. Bu arada onlar ciddi bir süreç yaşadılar, hastamızı hastaneye yatırmak konusunda. Çünkü bu hastaların ayaktan tedaviye uyumları çok zor. Ancak hastaneye yatışından sonra gördüm ki bu süreçte kol ve bacakta aktif hareket gelişmiş. Göz mimik ve hareketleriyle kendisini güzel bir şekilde ifade etmeye başlamış. Bu da bize umutlarımızın ne kadar yerinde olduğunu ve ne kadar başarılı olabileceğimizi gösteriyor."



Tedavinin çok uzun bir süreç olduğuna işaret eden Selimoğlu, "3-5 gün ya da 3-5 ay değil, belki çok uzun zaman ve yıllarca uğraşacağımız bir süreç ama başarılı olmamak için bir sebep yok. Sonuçta bir şekilde ölen hücrelerin yerini yenileri alacak ve rehabilitasyon süreciyle çok daha iyi hale gelecek. Umarım onu buradan oturarak, yürüyerek ya da destekle yürüyerek maksimum en iyi seviyede göndermeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"İnşallah kızımızı yürür hale getiririz"



EVSAD Bursa Şubesi Başkanı Figen Akan da Melis'e bir üyeleri vasıtasıyla ulaştıklarını ve aileye sahip çıktıklarını söyledi.



Başlangıçta İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle Melis'e uygun bir hastane arayışına girdiklerini dile getiren Akan, "Bu arada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İl Müdürlüğü devreye girdi. Onlar da hastanemizle görüştüler ve sağ olsun onlar kızımızın ücretsiz bakımını üstlendi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şu anda Melis kızımız hastaneye yatırıldı ve tedavi süreci başladı. İnşallah en kısa sürede başarılı bir sonuç elde eder ve kızımızı yürür hale getiririz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı

Pentagon'dan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha Geldi

Kız Arkadaşıyla Tartışan Genç, Kafenin Terasından Atlayıp Ağır Yaralandı

Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek