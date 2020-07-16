Melis'in Yunan babaya iade kararını AYM, 'hak ihlali' saydı (2) - Son Dakika

İADE TALEBİ REDDEDİLDİ

Anayasa Mahkemesi'nin, 4 yaşındaki Melis'in, Yargıtay tarafından Selanikli baba Georgios Tsakiridis'e verilmesini hükmeden iade kararını, 'Anayasanın 20'nci maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlali' olarak değerlendirmesi üzerine dosya, İzmir 7'nci Aile Mahkemesi'ne gönderildi.

Bugün bir kez daha görülen davanın duruşmasına, baba Georgios Tsakiridis ve avukatı Ahmet Taşkın Aydın ile anne Dilek Güneş'in avukatı Mehmet Emin Keleş katıldı.

Tsakiridis'in avukatı, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karara itiraz etti. İtirazı reddeden mahkeme heyeti ise, AYM kararını hatırlatarak, Melis'in iadesi yönündeki talebi reddetti.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,