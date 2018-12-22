Melis Melike Değirmenci: "İstediğimi Mutlaka Alırım"

Çocukluğundan beri hep sahnede olmayı ve insanlardan takdir görmeyi alkış almayı çok seven ve çok hırslı biri olduğunu ifade ederken Melis Melike Değirmenci, bu azmini oyunculukta da gösterdiğini sözlerine ekledi.

Başarılı oyuncu çalışkanlığı ve azmi sayesinde istediği her şeye ulaştığnı bunu mesleki yükselişinde kullanacağını da açıkça ifade ediyor.Uzun yıllardır tiyatro sahnesinde canlandırmadığı karakter kalmadığını da vurgulayan güzel oyuncu Melis Melike Değirmenci "Her karaktere çabuk adapte olabiliyorum, bu özelliğimi tiyatro sahnesinde ispatladım yer aldığım sinema filmi Baba 1,5 ilede gösterdim" dedi. Yeni başlayacak olan projelerle de görüşmede olduğunu ifade eden Melis Melike Değirmenci, sadece güzel ve yetenekli olmak yetmiyor ne istediğini bilmek ve elde etmek çabası önemli vurgusunuda yaptı.