Melis özçiğdem'e kadınlar şampiyonlar ligi'nde görev
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FIFA kokartlı Türk hakem Melis Özçiğdem, Almanya'nın Wolfsburg ile Kosova'nın Mitroviça takımları arasında UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi son 32 turunda oynanacak müsabakayı yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:03 Kaynak: DHA
FIFA kokartlı Türk hakem Melis Özçiğdem, Almanya'nın Wolfsburg ile Kosova'nın Mitroviça takımları arasında UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi son 32 turunda oynanacak müsabakayı yönetecek.
Almanya'nın Wolfsburg şehrindeki AOK Stadyumu'nda yarın TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada, Melis Özçiğdem'in yardımcılıklarını Betül Nur Yılmaz ve Deybet Gök yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cansu Tiryaki olacak.
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