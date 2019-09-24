Son Dakika Haberleri: Melis özçiğdem'e kadınlar şampiyonlar ligi'nde görev
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Melis özçiğdem'e kadınlar şampiyonlar ligi'nde görev

11 dakika önce

FIFA kokartlı Türk hakem Melis Özçiğdem, Almanya'nın Wolfsburg ile Kosova'nın Mitroviça takımları arasında UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi son 32 turunda oynanacak müsabakayı yönetecek.

Melis özçiğdem'e kadınlar şampiyonlar ligi'nde görev, System.String[]

FIFA kokartlı Türk hakem Melis Özçiğdem, Almanya'nın Wolfsburg ile Kosova'nın Mitroviça takımları arasında UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi son 32 turunda oynanacak müsabakayı yönetecek.

Almanya'nın Wolfsburg şehrindeki AOK Stadyumu'nda yarın TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada, Melis Özçiğdem'in yardımcılıklarını Betül Nur Yılmaz ve Deybet Gök yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cansu Tiryaki olacak.

Wolfsburg, Almanya, Kosova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:03 Kaynak: DHA
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