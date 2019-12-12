Melis Sağdıç, Tarsus Belediyesporda

Kadınlar Basketbol Bölgesel Liginde (KBBL) liderliğe yükselen Tarsus Belediyespor, Melis Sağdıç'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.



Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın talimatları doğrultusunda oluşturulan ve Kadınlar Basketbol Bölgesel Liginde fırtına gibi esen Tarsus Belediyespor, 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak liderliği ele geçirdi. Başarılı bir grafik çizen turkuaz beyazlılar, kadrosunun gücüne güç katmak adına 3 ve 4 numara pozisyonlarda oynayabilen 1,82 santimetre boyundaki 26 yaşındaki Melis Sağdıç'ı transfer etti. Mersin Üniversitesi Spor Kulübü, Beşiktaş ve Yalova VİP Gençlik Spor Kulübünde forma giyen başarılı basketbolcu Melis Sağdıç, takımla birlikte antrenmanlara başladı.



Tarsus Belediyespora transfer olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Melis Sağdıç, "Takımımızın başarılı olması ve arzu ettiği başarıyı yakalaması için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Teknik kadromuzun ve yönetim kurulumuzun bana olan güvenini boşa çıkarmayacağım. Sezon sonunda hepimizi mutlu edecek başarıyı hep birlikte kutlamak için şimdiden sabırsızlanıyorum" diye konuştu.



Tarsus Belediyespor Kulübü As Başkanı Hüseyin Torun da son transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'ın bize verdiği destekle bünyemizde bulunan tüm takımlarımızı başarıya ulaştırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Teknik adamlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde mevcut kadrolarımızı güçlendirmek adına eksikliklerini tespit ettiğimiz pozisyonlara uygun oyuncuları transfer ederek sahada iyi mücadele eden, sonuca giden ve seyir zevki yüksek takımlar oluşturuyoruz. Melis Sağdıç da bu transferlerden bir tanesi. Kendisi basketbol camiasında tanınan, sahada iyi mücadele eden ve takımımıza yararlı olacağına inandığımız önemli bir oyuncu. Kendisine ve takımıza başarılar diliyorum" dedi. - MERSİN