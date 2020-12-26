Melis Sezen: Allah kimseye böyle salaklık vermesin

'SADAKATSİZ' dizisinde evli bir erkekle aşk yaşayıp hamile kalan, sevgilisi karısından boşandıktan sonra da onunla evlenen Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, hakkında merak edilenleri YouTube'da yayınlanan "Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler" adlı programda anlattı. Genç oyuncu, "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Aldatıldım. Herkes aldatılır. İlk olayda travma yaşadım. İnsan kendini kötü hissediyor ama atlatıyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi yaşıyorsun."

ALLAH KİMSEYE BÖYLE SALAKLIK VERMESİN

Melis Sezen, 'Derin' rolünü oynamaya başladıktan sonra aldığı ilginç tepkilerden de söz etti: "Derin'in yaptıklarını Melis de yapıyor sanıyorlar. Özellikle Instagram'da 'Yapma, niye böyle yapıyorsun' diyorlar. Bir gün de dışarıda yanıma teyzeler geldi, 'Hiç yakıştıramadık' dediler." Sezen, Derin karakteri hakkında da ilginç bir yorum yaptı: "Oynamak için önce anlamam lazım Derin'i. Ama şu aralar ona sürekli 'Görmüyor musun gerçekleri' diyorum. Özellikle son bölümden sonra Allah kimseye böyle salaklık vermesin dedim. Volkan eski karısı Asya'yı sıkıştırıyor, Derin de onları hep yakalıyor ama kızın gözü kör."