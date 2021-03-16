Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal'a: Hayatımın en iyi arkadaşı

Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018 yılında sona eren Mustafa Sandal, aradığı mutluluğu Melis Sütşurup'ta bulmuştu. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan çift, ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal, yaklaşık beş ay önce yeniden bir araya geldi. 'Aşk yeniden' diyen ikiliden Sütşurup, Sandal ile birlikte yürürken çekilen fotoğrafına, "Hayatımın en iyi arkadaşı" notunu düştü.

Geçtiğimiz aylarda aşkını haykıran Mustafa Sandal, güneş gözlüğü takan sevgilisine "Sen yeter ki hep böyle bak!" sözleriyle takılmıştı.

Ünlü şarkıcı, Sütşurup ile ayrılığının ardından verdiği röportajda, "Melis ile keyifli vakit geçirdik" şeklinde konuşmuştu.

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