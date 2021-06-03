Melisa Aslı Pamuk ile Oğuzhan Özyakup cephesinde flaş gelişme

İkilinin ayrılık haberinin yayılmasına Oğuzhan'ın yakın arkadaşlarına anlatması sebep oldu. Takvim'in haberine göre; Yakın arkadaşlarına ilişkisinin bittiğini söyleyen Oğuzhan, daha sonra kendisini Instagram'dan takibi bırak eski sevgilisini sosyal medya hesabından sildi.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

Ayrılmalarına sebep ise iddiaya göre, Oğuzhan Özyakup'un sürekli erkek arkadaşları ile tatil planları yapması ilişkinin yıpranmasına sebep gösteriliyor.

KARİYERLERİ AĞIR BASTI

Ayrıca son zamanlarda Melisa Aslı Pamuk, aşklarını gözlerden uzak yaşamaya daha fazla dayanamadığı konuşuluyordu. Kariyerlerine öncelik veren çiftin ayrılık kararını karşılıklı konuşarak verdiği konuşuluyor.