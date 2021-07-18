Melisa Aslı Pamuk, yeni sevgilisi Mustafa Mert Koç'la tatile çıktı: Bitez'de aşk dansı

AYRILIK ACISI KISA SÜRDÜ

2019'da ilişki yaşamaya başladığı futbolcu Oğuzhan Özyakup'tan haziran başında ayrılan 2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, yeni aşkı oyuncu Mustafa Mert Koç'ta buldu. İkili ilk kez Bodrum tatilinde görüntülendi. GKM Grup'tan 'Mehmet Bey1' adlı tekneyi kiralayan sevgililer, önceki gün Bitez'e demir attı.

EL ELE DENİZE

Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç, teknenin ön tarafında güneşlenirken objektife yansıdı. Tek başına dans eden Koç, kendisine gülen Pamuk'u da dansa kaldırdı. Bir süre birbirlerine sarılıp dans eden sevgililer, daha sonra el ele tutuşup suya atladı.

AKINTIYA KAPILDILAR

Denizdeki akıntı nedeniyle yüzerken fazla uzaklaşan Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç dönmekte zorlanınca teknedeki personelden yardım istedi. Tekne ikilinin yanına doğru hareket ettirildi. Çift, suya atılan halata tutunarak tekneye çıktı. Dakikalarca akıntıda kulaç atan Pamuk ve Koç, yorgunluktan güneş altında uyuyakaldı.