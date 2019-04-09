Melisa Bebeğin Kreşte Ölümüyle İlgili Dava Başladı; Bakıcı Tahliye Edildi

BURSA'nın İnegöl
ilçesinde kreşte yemek yedirildikten sonra yatırıldığı yatağında solunumunun durması sonucu yaşamını yitiren 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş'in ölümüyle ilgili dava başladı. İlk duruşmada, kreşte bakıcı olarak çalışan tutuklu sanık Fatma Bakır, tahliye edildi. Bakır'ın serbest kalmasına, ölen bebeğin ailesi tepki gösterdi.
Olay, 7 Kasım 2018'de Burhaniye
Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerindeki Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adlı kreşte meydana geldi. Melisa Tuana Memiş, yemek yedirildikten sonra uyuması için yatağına yatırıldı. Ancak uykusunda kusan bebeğin solunumu durdu. Kreşte bakıcı olarak görev yapan Fatma Bakır, Melisa'yı kendine getirmek istese de başarılı olamadı, bebeği kucağına alıp, dışarı koştu. Bakır, başka bir hastaya giden ambulansı durdurarak, Melisa'yı sağlık görevlilerine teslim etti. Melisa götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi
'nin acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melisa Tuana Memiş, amcası Şener Memiş'in kucağında götürüldüğü Hastane Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
KREŞ KAÇAK ÇIKTI
Acı olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Melisa Tuana Memiş'in yaşamını yitirdiği Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği'nin eğitim izni olmadığı halde, eğitim ortamı oluşturularak 2 yıldır 1 ila 6 yaş arasındaki çocuklara kreş hizmeti verdiği ortaya çıktı. Kaçak olarak çalıştırılan kreşte olay günü bu yaş grubunda 16 çocuğun bulunduğu belirlendi.
TUTUKLANDI
Dernek Başkanı S.A. ile dernek üyesi olan, aynı zamanda da iş yerinde bakım hizmeti veren Fatma Bakır, 'taksirle öldürme' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerden Bakır tutuklanarak cezaevine konulurken S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KREŞ MÜHÜRLENDİ, TABELALARI İNDİRİLDİ Bursa
İl Dernekler Müdürlüğü, Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adı altında hizmet veren binada sürdürülen incelemelerini tamamlandı. Yapılan inceleme sonunda kaçak olarak faaliyet gösterdiği belirlenen kreş, 4 Aralık
'ta zabıta ekiplerince mühürlendi, tabelaları indirildi.
TAHLİYE EDİLDİ
Melisa Tuana Memiş bebeğin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma bugün görüldü. İnegöl 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi
'nde yapılan duruşmada, tutuklu sanık Fatma Bakır hakim karşına çıktı. Bakır, savunmasında, "Çocukları çok sevdiğim için bu işi yapıyorum. Bu olayla ilgili kasıtlı bir şey yapmadık. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme, sanık Fatma Bakır'ın tutuksuz yargılanmasına karar vererek tahliye etti.
'ÇOCUĞUM KARA TOPRAK ALTINDA'
Duruşmanın ardından açıklama yapan Melisa bebeğin annesi Melike Memiş, tahliye kararına tepki gösterdi. Acılı anne, "Bu sonucu hiç beklemiyorduk. Bugün ilk duruşma yapıldı, beklemediğimiz bir karar çıktı ve tahliye edildi. Ben sabah akşam sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyorum. Bir bebeğin hayatı bu kadar mı ucuz? Serbest kaldıktan sonra o ailesiyle özlem gideriyor, benim çocuğum kara toprak altında. İçim
yanıyor. Bundan sonra gerekenlerin yapılmasını istiyoruz. 5 aydır acımız dinmedi. Ruhsal çöküntüdeyiz. Neşemiz, güler yüzümüz gitti. Çocuğum cıvıl cıvıl bir çocuktu. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" dedi.
- Bursa