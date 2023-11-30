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Melisa Döngel ''Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim'' dedi, yer yerinden oynadı - Son Dakika

Melisa Döngel ''Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim'' dedi, yer yerinden oynadı

Genç oyuncu Melisa Döngel'in aylar önce katıldığı programda ''Arkadaşımın sevgilisini beğenirsen asla yapmam demem ama yapmamaya çalışırım. Etkilendiysek ne yapalım'' demesi tepki çekti.

30.11.2023 - 16:26,  Güncelleme: 16:32
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti dizisinin başrol oyuncularından Melisa Döngel'in arkadaşının sevgilisiyle ilgili "Asla birlikte olmam demem, yapmamaya özen gösteririm" demesi izleyicileri küplere bindirdi.

"ETKİLENDİYSEK NE YAPALIM?"

4 ay önce Eser Yenenler'in YouTube kanalında yayınlanan programına konuk olan Melisa Döngel, ilişkiler hakkında konuşurken "Arkadaşımın sevgilisiyle olmadım. Ben hiçbir şey için emin konuşmayı sevmem. Arkadaşımın sevgilisini, beğenirim hoşlanırım 'asla yapmam' demem. Yapmaya çalışırım, özen gösteririm. Özen gösteririm yalnız. Etkilendiysek ne yapalım artık. Geçmiş olsun" dedi.

Melisa Döngel 'Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim' dedi, yer yerinden oynadı

LİNÇ EDİLİYOR

Sözleri aylar sonra gündem olan Melisa Döngel'in videosu kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Linç edilen oyuncu için "Böyle şeyler normalleştirmeyin, rezalet", "Senin gibiler toplum ahlakını bozuyor" ve "O iğrençliği sen yaşatmadan yaşa" yorumları yapıldı.

İşte Melisa Döngel için yapılan bazı yorumlar...

Melisa Döngel 'Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim' dedi, yer yerinden oynadı
Melisa Döngel 'Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim' dedi, yer yerinden oynadı

Melisa Döngel, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Televizyon Melisa Döngel ''Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim'' dedi, yer yerinden oynadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melisa Döngel ''Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim'' dedi, yer yerinden oynadı - Son Dakika
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