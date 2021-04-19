Melisa Döngel gece havuza girdi, bikinisiyle sosyal medyayı salladı - Son Dakika

Melisa Döngel gece havuza girdi, bikinisiyle sosyal medyayı salladı

19.04.2021 00:30
Melisa Döngel gece havuza girdi, bikinisiyle sosyal medyayı salladı, System.String[]

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi İtalyan DJ Guido Senia ile kısa süreli aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Melisa Döngel, tatiline devam ediyor. Gece havuz keyfi yapan güzel oyuncu, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Sen Çal Kapımı dizisiyle ünlenen Melisa Döngel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. İtalyan DJ Guido Senia ile kısa süre aşk yaşadığı iddia edilen Melisa Döngel, Instagram'dan tatil fotoğraflarını paylaştı.

GECE HAVUZA GİRDİ

Gece yarısı havuza giren Döngel, bikinili pozlarını paylaşıp "Gece gece sıcak havuz keyfi mi?" yorumunda bulundu. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Melisa Döngel gece havuza girdi, bikinisiyle sosyal medyayı salladı
Melisa Döngel gece havuza girdi, bikinisiyle sosyal medyayı salladı
Melisa Döngel gece havuza girdi, bikinisiyle sosyal medyayı salladı
Melisa Döngel gece havuza girdi, bikinisiyle sosyal medyayı salladı
Melisa Döngel gece havuza girdi, bikinisiyle sosyal medyayı salladı
Melisa Döngel gece havuza girdi, bikinisiyle sosyal medyayı salladı

Melisa Döngel, Şeyma Subaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melisa Döngel gece havuza girdi, bikinisiyle sosyal medyayı salladı - Son Dakika Magazin


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