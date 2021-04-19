Melisa Döngel gece havuza girdi, bikinisiyle sosyal medyayı salladı

Sen Çal Kapımı dizisiyle ünlenen Melisa Döngel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. İtalyan DJ Guido Senia ile kısa süre aşk yaşadığı iddia edilen Melisa Döngel, Instagram'dan tatil fotoğraflarını paylaştı.

GECE HAVUZA GİRDİ

Gece yarısı havuza giren Döngel, bikinili pozlarını paylaşıp "Gece gece sıcak havuz keyfi mi?" yorumunda bulundu. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.