Melisa Döngel-Guido Senia aşkı kısa sürdü

Şeyma Subaşı'yla ilişkisiyle tanınan İtalyan DJ Guido Senia, Melisa Döngel'i Instagram'da takibe alıp; bikinili pozuna hem şimşek emojisi koymuş hem de beğenmişti.Senia'nın yorumuyla şaşkına dönen 21 yaşındaki güzel oyuncu da bu yoruma emojiyle karşılık vermişti.

. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Döngel ile Senia, Antalya'da bir araya geldi. Ancak yıldırım hızında başlayan aşk, aynı hızda sona erdi.Birlikte geçirdikleri birkaç günün ardından ünlü DJ Meksika-Tulum'a gittiği, Döngel'in de Alaçatı'ya geçerek tatiline yalnız devam ettiği iddia edildi. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde olduğu 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Melisa Döngel, 2.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettiriyor.