Melisa Döngel sevgilisi Deniz Şahin'le Bodrum'da: Sen bunu hak ettin

SOSYAL MEDYADA İLAN ETTİ

İş insanı Deniz Şahin'le aşk yaşadığını mayıs ayında Instagram paylaşımıyla duyuran Melisa Döngel, sevgilisiyle ilk kez Bodrum'da görüntülendi. İkili, önceki gün Gümüşlük'teki Sirene Otel'de objektife yansıdı. Otel bünyesindeki bir villayı kiralayan sevgililer, gün boyunca havuz başında vakit geçirdi.

İNTİKAMINI ALDI

Spor yaparken bileği incinen Melisa Döngel, sargılı koluyla plaj kıyafetini çıkarmakta hayli zorlandı. Güzel oyuncu, sevgilisinden de beklediği yardımı alamadı. Biraz uğraşla elbiseyi çıkarmayı başaran Döngel, sevgilisinden intikamını onu havuza iterek aldı.

Deniz Şahin'i havuza ittikten sonra kendisi de suya giren Melisa Döngel, sargıları ıslanmasın diye sağ kolu havada yüzdü.