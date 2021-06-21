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Melisa'nın adı sonsuza kadar yaşayacak - Son Dakika

Melisa'nın adı sonsuza kadar yaşayacak

21.06.2021 13:44
Melisa'nın adı sonsuza kadar yaşayacak, System.String[]

Açılış törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sanatçı Zülfü Livaneli, Melisa İşleyen'in teyzesi Yasemin Hadivent ve ailesi ile ilçe protokolü katıldı.

Açılış törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sanatçı Zülfü Livaneli, Melisa İşleyen'in teyzesi Yasemin Hadivent ve ailesi ile ilçe protokolü katıldı.

İlçedeki çocukları okumaya teşvik etmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, Melisa'nın ismini, değerlerini yaşatmak ve çocuklara kitap okuma sevgisini kazandırmak amacıyla oluşturulan kütüphanenin açılışına çocukların da ilgisi büyük oldu.

"ÇOCUK KALBİNE KİTAP SEVGİSİNİ YAZMAYA KARARLIYIZ"

Sanatçı Zülfü Livaneli ve Yasemin Hadivent'in de katkılarıyla oluşturulan kütüphanenin açılış töreninde konuşan Mehmet Murat Çalık, şunları söyledi: "Ölüm yok olmak anlamına gelmez. Melisa kızımız bugün bizim aramızda ve hep aramızda olacak, ismi burada yaşayacak. Küçük kardeşlerine okuma sevgisini ve okuma aşkını bu kütüphanede kazandıracak. Biz evlatlarımız burada fikirle ve bilimle buluşsunlar, o fikrin bilimin aydınlık ışığında yürüsünler istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından hiç ayrılmadan bu kütüphaneden faydalanmalarını istiyoruz. Bu kent kütüphanelere gerçekten çok önem veriyor. Ben de bu sürece destek verdiği için, Melisamızın o güzel enerjisini bu kentle paylaştığınız için aileye çok teşekkür ediyorum. İnşallah evlatlarımız bu güzel ve enerji dolu kütüphanede, kitapları gündelik hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline getirecek, bizler de onların küçük ama kocaman yüreklerini burada besleyeceğiz. Çocuk kalbine kitap sevgisini yazmaya kararlıyız."

Melisa'nın adı sonsuza kadar yaşayacak

MELİSA'NIN ADI SONSUZA KADAR YAŞAYACAK

Beylikdüzü Belediyesi'ne ve tüm katkı sunanlara duyarlılıkları için teşekkür eden Zülfü Livaneli, "Dünyaya çok kısa bir süre 'merhaba' diyen ama çok derin ve büyük izler bırakan ve ne yazık ki kaybettiğimiz küçük yavrumuzun adına bir kütüphane açılışı için buradayız. Bu kitaplıkta çocuklar kitaplar okudukları zaman Melisa'nın enerjisini hissetsinler, onun iyi niyetini hissetsinler ve dünyaya iyi bir birey olarak katkıda bulunsunlar diye bu kütüphaneyi açıyoruz. Bir de tabii Melisa'nın adı sonsuza kadar yaşasın diye" dedi.

MELİSA KAHRAMAN BİR KIZDI

Açılış töreni sırasında duygu dolu anlar yaşayan Yasemin Hadivent; "Bugün burada çocuklar kitaplara erişecek, yeni fidanlar yetişecek ve onların düş dünyası gelişecek, zenginleşecek. Bu bizim için büyük bir sevinç kaynağı. Melisa'nın ismini yaşatmak için bir kütüphane oluşturma fikri aklıma geldiğinde bu fikri Zülfü Livaneli ile paylaştığımda çok heyecanlandı. Bu hayal için birlikte yola çıktık bu yolda çoğaldık. Profesyonellikleri bir yana sanata kültüre destek veren, insana saygı duyan bir insan olan Mehmet Murat Çalık'a da çok teşekkür ediyorum. Umarım bilim amansız hastalıkların pençesine düşen bütün çocuklarımızı kurtacak çözümler üretir." diye konuştu.

Çocukların da ilgisinin yoğun olduğu açılış töreni, plaket ve çiçek takdiminin ardından gerçekleşen Masal Atölyesi ve Kitap Ayracı Yapımı etkinliği ile devam etti. Tören sonunda Zülfü Livaneli'nin Melisa için kaleme aldığı, Ekin Başak Akgül'ün Melisa'yı resimlediği "Melisa Ormanda" adlı kitap çocuklara hediye edildi.

Melisa İşleyen Çocuk Kütüphanesi hakkında…

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde bulunan Adile Naşit Çocuk Kütüphanesi'nden sonra ikinci çocuk kütüphanesi olma özelliği Melisa İşleyen Çocuk Kütüphanesi, 25 metrekarelik kapalı alanı ve bahçesiyle 4-8 yaş grubu arasındaki çocuklara hitap ediyor. Çocuklara özel tasarımıyla Livaneli Özgürlük Parkı'nda bulunan kütüphane, bünyesinde 2 bin adet kitap koleksiyonu ve güncel çocuk dergileri bulunduruyor.

Melisa'nın adı sonsuza kadar yaşayacak

Mehmet Murat Çalık, Zülfü Livaneli, Hisarcık, Kitap, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Melisa'nın adı sonsuza kadar yaşayacak - Son Dakika Magazin


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