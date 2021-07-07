Melisa'nın kâbusu! Annesi bile inanmamış

Dosyadaki detaylara göre, Melisa Döngel babasının cinsel istismarına henüz çocuk yaşta, lise 1'nci sınıfta okurken maruz kaldı. Oyuncu, başından geçenleri ilk olarak Ukrayna kökenli annesi N.D.'ye anlattı. Ancak N.D. kızına inanmadı, şikayetçi olmamasını istedi. Böylece aile içinde yaşananların üzeri örtüldü. Döngel, sonunda dayanamayarak 18 Ocak 2017'de polise başvurdu ve babası A.D.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve ardından tutuklanan A.D. kızının kendisine iftira attığını iddia etti.,

Döngel, yaşananları şöyle anlattı: "Babam sürekli oyunculuğumu bitirmekle, okuldan almakla tehdit ettiği için bir şey diyemiyordum. Kendimi öldürmeye bile kalktım. Artık tahammül edecek sabrım kalmadı. Dik durmaktan sıkıldım. Bir şey olmamış gibi yaşamaktan çok yoruldum. Kendimi 30 yaşında gibi hissediyorum. Gitmek istedim, kardeşimi düşündüm."

DOSYA YARGITAY'DA

A.D. 2017'de çocuğun cinsel istismarı suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesi de cezayı uygun buldu. A.D.'nin başvurusuyla dosya temyiz için Yargıtay'a gönderildi ve karar için bekleniyor. Döngel, ayrıca kız kardeşinin velayeti için babasıyla davalık.