Melisa'nın yardım çağrısı ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Ordu'da 24 yaşındaki Melisa Şanlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı çağrı üzerine 4 günde toplanan yardımlar, ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürdü.

Fatsa ilçesinde lokanta işleten Şanlı, bir yakınından maddi durumunun iyi olmadığını öğrendiği 4 çocuk sahibi Güler-Sedat Aksu çiftini, Gürgentepe Kaymakamlığınca Bahtiyarlar Mahallesi'nde yaptırılan evlerinde ziyaret etti.

Sedat Aksu'nun zaman zaman hamallık yaparak geçimini sağladığı ailenin evinin içini fotoğraflayan Şanlı, daha sonra bu fotoğrafları ailenin iznini alarak sosyal medya hesabından paylaşıp yardım çağrısında bulundu.

Hayırsever vatandaşlar ve iş adamları, genç kadının çağrısına duyarsız kalmayarak aileye beyaz eşya, koltuk takımı, giyecek ve yiyecek yardımı yaptı.

Şanlı, topladığı eşyaları kolileyerek çağrısına destek veren yardımseverlerle Aksu ailesine teslim etti.

Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailenin durumunu gören çok sayıda kişinin kısa sürede kendisine ulaştığını söyledi.

Kısa sürede iki kamyonet eşya toplandığını anlatan Şanlı, bu eşyaları büyük mutluluk içerisinde aileye teslim ettiğini belirtti.

Şanlı, yardım çağrısına sessiz kalmayan herkesin topluma büyük bir örnek sergilediğini vurgulayarak, "Ben üç dört haftada toplamayı düşünürken, bu eşyaları dört gün gibi kısa sürede toplamayı başardık. Bu ailenin yanında olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Ailenin yaşadığı mutluluk karşısında kendisinin de çok mutlu olduğunu dile getiren Şanlı, evin bazı eksiklerinin tamamlanması için de iş adamlarından yardım sözü aldığını aktardı.

Evli ve dört çocuk annesi Güler Aksu ise evlerinin devlet desteğiyle yapıldığını ancak imkansızlıklar nedeniyle eşya alamadıklarını belirterek Melisa Şanlı'ya, kendilerine sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.

Melisa'nın babası Ayhan Şanlı da örnek davranışından dolayı tebrik ettiği kızını her zaman desteklediğini söyledi.

Kızının yardım çağrısından sonra hayırseverlerin bağışladığı eşyaları kapı kapı dolaşarak topladıklarını belirten baba Şanlı, "Bağışlanan bu eşyaları evimizin deposunda toparladık ve ardından paketledik. Sonra da aileye teslim ettik." diye konuştu.

Hayırsever Erhan Güleryüz de Melisa Şanlı'nın, Aksu ailesi için öncülük yaptığını ifade ederek, "Kendisinin yardım çağrısını sosyal medyada görür görmez biz de destek olmak istedik. Biz her zaman bu gibi insanların yardımcısıyız. Kendisi gibi bu yardım çağrısına sessiz kalmayan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eşyaların eve taşınmasına yardımcı olan Altan Usta ise Ordu'da Off-Road Yıkım Ekibi adlı bir gruplarının olduğunu belirterek, "Eşyaların taşınması noktasında Melisa hanım bizden destek istedi. Biz de yaklaşık 20 kişiden oluşan arkadaşlarımızla ilçeye giderek destekte bulunduk. Böyle bir yardımın parçası olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Ordu Valiliğinin, Aksu ailesinin maddi açıdan desteklenmesi için Gürgentepe Kaymakamlığına talimat verdiği öğrenildi.