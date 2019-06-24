Son Dakika Haberleri: Melisa Özkaya Kara'ya ödül
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Melisa Özkaya Kara'ya ödül

8 dakika önce

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Melisa Özkaya Kara uluslararasi düzeyde 3. ödülünü aldı.

Melisa Özkaya Kara'ya ödül, System.String[]

Ülkemizde kadınların girişimciliğe özendirilmesi, başarılı Kadın Girişimcilerin rol model olarak toplumda görünür kılınması ve ödüllendirilmesi amacıyla, 450 kadının katıldığı Lions Türkiye Konfedarasyonu "Lions Fark Yaratan Kadın Girisimci Yarışması" kategorisinde, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Melisa Özkaya Kara 2. oldu.

Kara; Istanbul'da düzenlenen ödül töreninde, konuklara hitaben yapmış olduğu teşekkür konuşmasının sonunda "Hepinizi Gastronomi Kenti Hatay'a bekliyoruz" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:35 Kaynak: Bültenler
Mustafa Kemal Üniversitesi, Güncel
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