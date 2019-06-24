Melisa Özkaya Kara'ya ödül
8 dakika önce
Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Melisa Özkaya Kara uluslararasi düzeyde 3. ödülünü aldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:35 Kaynak: Bültenler
Ülkemizde kadınların girişimciliğe özendirilmesi, başarılı Kadın Girişimcilerin rol model olarak toplumda görünür kılınması ve ödüllendirilmesi amacıyla, 450 kadının katıldığı Lions Türkiye Konfedarasyonu "Lions Fark Yaratan Kadın Girisimci Yarışması" kategorisinde, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Melisa Özkaya Kara 2. oldu.
Kara; Istanbul'da düzenlenen ödül töreninde, konuklara hitaben yapmış olduğu teşekkür konuşmasının sonunda "Hepinizi Gastronomi Kenti Hatay'a bekliyoruz" dedi.
71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi
Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi
AK Partili Yeneroğlu'ndan İstanbul seçimi sonrası dikkat çeken paylaşım
İl Seçim Kurulu resmi olmayan sonuçları açıkladı