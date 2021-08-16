Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen cephesinden flaş gelişme

Evlenecekleri konuşulan Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Eski sevgililerden flaş hamle geldi. Yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olan ve geçtiğimiz ay ayrılan ikili, Instagram'dan birbirini takipten çıktı.

İlk Snob Magazin'in ortaya çıkardığı ayrılığın nedenin ise Tuba Büyüküstün olduğu iddia edilmişti. İddiaya göre; İşletmeci, Kurban Bayramı'nı kutlamak için Tuba Büyüküstün'e mesaj attı. Daha sonra Büyüküstün'den karşı cevap geldi. O sırada Umut Evirgen'in yanında olan Melisa Şenolsun ise bu mesajı gördü.

Sevgilisinin, üç yıl geçirdiği eski aşkı Tuba Büyüküstün'le görüşmeye devam etmesini sineye çekmeyen Şenolsun, ilişkiyi bitirmeye karar verdiği iddia edilmişti. Şenolsun ve Evirgen'in Instagram'dan birbirini takip etmemesine rağmen birlikte çektirdiği fotoğrafları ise silmediği görüldü.