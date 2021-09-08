Melisa Şenolsun'un dahil olduğu Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonundan 2. fragman yayınlandı

TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 8 Haziran'da sezon finali yapan dizi, 14 Eylül Salı akşamı yeniden izleyicisiyle buluşacak.

İNCİ'NİN ÖLÜMÜYLE YIKILAN HAN, AİLESİNDEN UZAKLAŞIYOR

Dizinin merakla beklenen 38. bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Sezon finali bölümünde trafik kazası geçirerek ölen İnci'nin yerine diziye dahil olan Melisa Şenolsun da fragmanda yer aldı. İnci'nin ölümünden sonra büyük bir yıkım yaşayan Han, ailesinden uzaklaşarak tatil yapıyor. Ablası Safiye'nin durumunun ilerlemesini bile umursamayan Han, burada Melisa Şenolsun'un canlandırdığı isimle tanışıyor.