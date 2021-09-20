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Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları sona erdi - Son Dakika

Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları sona erdi

20.09.2021 13:31
Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları sona erdi, System.String[]

Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları kapsamında 17-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikler Merve Özbey konseriyle sona erdi.

Konferansların, panellerin, sergilerin, kültürel etkinliklerin ve gastronominin yer aldığı 17-19 tarihleri arasında yapılan Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları ve Malatya'nın fethinin 920.yılı kutlamaları sanatçı Merve Özbey tarafından verilen halk konseriyle sona erdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, konser sonrasında sanatçı Merve Özbey'e Yeni Malatyaspor forması, Arslantepe figürü ve kayısı hediye etti.

17 Eylül Cuma günü açılışının yapıldığı Arslantepe buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen panel, konferans, sergi, kültür sanat etkinlikleri ve gastronomi programlarına yurtiçi ve yurtdışından birçok sanatçı ve akademisyen katıldı. Yabancı ülkelerin üst düzey birçok diplomatının da katıldığı festival, büyük beğeni topladı.

Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları ve Malatya'nın fethinin 920.yıl kutlamaları çerçevesinde açılışının yapıldığı 17 Eylül Cuma günü 'Arslantepe Höyüğü ve Kültür Varlıklarının Malatya Kent Kültürü ile Sanata Etkisi' panelinin ardından İnönü Kapalı Çarşı üzerinde Arslantepe Tanıtım Sergisi, İlçe Kültür Varlıkları Tanıtım Sergileri ile birlikte baskı resim, seramik, resim, ebru vb. çalışmalar sanatseverler ve vatandaşlarla buluştu. Ayrıca ilk gün Arslantepe Höyüğü ve Sergisini gezen katılımcılar günün sonunda Malatya Türküleri Konserlerini de dinlediler.

Festivalin ikinci gününde 9 ülkeden katılımın olduğu, Türkiye'den 38, yurt dışından ise 47 bildirinin akademisyen ve bilim insanları tarafından sunulan yüz yüze ve online katılımın gerçekleştiği '1. Uluslararası Arslantepe Bilimsel Araştırmalar Kongresi' yapıldı. İkinci gün ayrıca Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezinde Türkiye'de ilk defa akademik alanda yapılan ve 22 Üniversiteden 51 Sanatçının 51 fotoğrafıyla katıldığı 'Foto Akademi' sergisi ve Türkiye başta olmak üzere Hollanda, Hindistan, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Kırgızistan'dan 75 sanatçının 75 eseriyle katıldığı 'Karma Sergi' sanatseverlerle buluştu. Ayrıca 'Dünden Bugüne Malatya Yaşam Kültürü' paneli de festival kapsamında gerçekleştirildi.

Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları ve Malatya'nın fethinin 920.yılı kutlamaları kapsamında ikinci gün görkemli bir defile ile son buldu. 21 koleksiyondan oluşan ve modacı Ahmet Giray Yılmaz'ın denim kumaşlarıyla hazırladığı 'Tarihin Işığında Arslantepe 3 Defilesi' takip edenlerin beğenisini topladı. Arslantepe figürlerinin yer aldığı defile, geçmişle günümüzü bir araya getirdi.

Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları ve Malatya'nın fethinin 920.yılı programlarının son gününde ise katılımcılar Malatya ilçelerine ait yemekleri tatma şansına sahip oldu. 13 ilçe Kadın Kooperatiflerinin katılımıyla gerçekleştirilen Gastronomi Workshop'ta ilçelere ait yöresel yemekler sergilendi. Vegan mutfağında UNESCO yaratıcı şehirlere başvuruda bulunan Malatya'nın yemeklerinin yer aldığı etkinlik, UNESCO başvurusu için bir altyapı olarak değerlendirildi.

Gastronomi Workshop'un ardından ise YUCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Öğretim Görevlisi ve Program sunucusu yazar Asuman Kerkez, İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi Chef Haldun Tüzel, MİGROS Head Chef Umut Reçber ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Doç. Dr. Muzaffer Yılmaz'ın katılımlarıyla Gastronomi paneli düzenlendi.

Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları ve Malatya'nın fethinin 920.yılı son günü Merve Özbey'in gerçekleştirdiği halk konseriyle sona erdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları ve Malatya'nın fethinin 920.yılı programlarına katılımlarından dolayı yabancı ülke diplomatlarına, yurt içi ve yurt dışından gelen sanatçı ve akademisyenlere, STK'lara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları sona erdi

Merve Özbey, Gastronomi, Malatya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları sona erdi - Son Dakika


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