Melitopol halkı, belediye başkanı Fedorov'un kaçırılmasını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi

Melitopol halkı, belediye başkanı Fedorov'un kaçırılmasını protesto etti

12.03.2022 14:37
Melitopol halkı, belediye başkanı Fedorov'un kaçırılmasını protesto etti

Rus askerlerinin belediye başkanı İvan Federov'u kaçırdığı Melitopol'de halk, duruma tepki göstererek Federov'un serbest bırakılmasını istedi.

Rus askerlerinin belediye başkanı İvan Federov'u kaçırdığı Melitopol'de halk, duruma tepki göstererek Federov'un serbest bırakılmasını istedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 17 gündür devam ediyor. Kuşatma altında olan Melitopol şehrinin Belediye Başkanı İvan Federov'un Rus askerleri tarafından kaçırılmasına tepkiler sürüyor. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "Rus işgalcilerin eylemleri DEAŞ teröristlerinin eylemleriyle eş tutulacaktır" ifadelerini kullanarak sert tepki gösterdiği kaçırma olayına halk da sessiz kalmadı. Siviller, Fedorov'un serbest bırakması talebiyle bir kamu binasının önünde protesto gerçekleştirdi. - MELİTOPOL

YORUMLAR
500
Ukraynalı generalden kan donduran sözler: Teslim olmayan Rus askerleri köpeklere mama olacak! Ukraynalı generalden kan donduran sözler: Teslim olmayan Rus askerleri köpeklere mama olacak! Rusya Mikolayiv'de onkoloji hastanesini hedef aldı Rusya Mikolayiv'de onkoloji hastanesini hedef aldı

Protesto, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Melitopol halkı, belediye başkanı Fedorov'un kaçırılmasını protesto etti - Son Dakika


Son Dakika
14:27 Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta eşine dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve...
14:23 Amatör kayakçı fırsatı kaçırmadı, oğlunu sırtına alarak İstanbul sokaklarında kayağa çıktı
14:22 34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul!
14:12 İstanbul'da akşam saatlerinde gök gürültülü kar sağanağı bekleniyor: Yetkililerden uyarı üstüne uyarı!
14:08 Emojili düello sürüyor! Bahçeli'nin hedefinde yine Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti var
13:41 Bakıcı terörü hortladı: 92 yaşındaki emekli hemşirenin dövülürken attığı çığlıklar yürek dağladı
13:39 Pes dedirten öneri! Yıldız Tilbe, saldırgan köpeklerin zehirlenmesini istedi
13:36 Ukraynalı milletvekilinden Rusya'ya Nazi benzetmesi: Kiev Rusya'nın yeni Stalingard'ı olacak
13:19 Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırlar ve kar küreme araçları birbirine girdi! Yol trafiğe kapandı
12:50 Babasının mezarına taşlardan kalp yaptı! Gökyüzüne bir baktı ki, ne görsün!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 14:43:15. #1.11#
SON DAKİKA: Melitopol halkı, belediye başkanı Fedorov'un kaçırılmasını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement