Son Dakika Haberleri: Mellanox Technologies Sektöre Ne Tür Hizmetler Sunuyor?

Mellanox Technologies Sektöre Ne Tür Hizmetler Sunuyor?

59 dakika önce

Mellanox Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Satış Direktörü Altay Gencay, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Mellanox Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Satış Direktörü Altay Gencay, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Mellanox olarak dünyadaki en hızlı data center swichlerini üreten firma olduklarının altını çizen Gencay, "Olay sadece swich üretmek ile bitmiyor. Aynı zamanda sunuculara kartlar da üretiyoruz. ve bu sunucu kartlarımız endüstri standardı sunucuların tamamıyla uyumlu" şeklinde konuştu.
Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:32 
TV, Altay, Orta Doğu, Türkiye, Sektörel, Ekonomi
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