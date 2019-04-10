Mellanox Technologies Sektöre Ne Tür Hizmetler Sunuyor?
59 dakika önce
Mellanox Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Satış Direktörü Altay Gencay, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:32
Mellanox Türkiye
ve Orta Doğu
Bölgesi Satış Direktörü Altay
Gencay, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Mellanox olarak dünyadaki en hızlı data center swichlerini üreten firma olduklarının altını çizen Gencay, "Olay sadece swich üretmek ile bitmiyor. Aynı zamanda sunuculara kartlar da üretiyoruz. ve bu sunucu kartlarımız endüstri standardı sunucuların tamamıyla uyumlu" şeklinde konuştu.
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