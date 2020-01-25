MELMEK sporcularına milli davet - Son Dakika
Son Dakika Güncel MELMEK sporcularına milli davet - Son Dakika

MELMEK sporcularına milli davet

6 saat önce

Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (MELMEK) bünyesinde eğitim alan 4 sporcu milli takım kampına davet edildi.

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Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (MELMEK) bünyesinde eğitim alan 4 sporcu milli takım kampına davet edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, MELMEK bünyesinde tekvando eğitimi alan Beyza Basma, Fatma Arslan, Büşra Öztürk ve Samet Kaya, milli takım kampına çağrıldı.

Sporcular, 3-7 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak Turkish Open Uluslararası Turnuva'da Türkiye'yi temsil edecek.

Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:42 Kaynak: AA
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