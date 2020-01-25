MELMEK sporcularına milli davet - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (MELMEK) bünyesinde eğitim alan 4 sporcu milli takım kampına davet edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, MELMEK bünyesinde tekvando eğitimi alan Beyza Basma, Fatma Arslan, Büşra Öztürk ve Samet Kaya, milli takım kampına çağrıldı.

Sporcular, 3-7 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak Turkish Open Uluslararası Turnuva'da Türkiye'yi temsil edecek.