MELMEK sporcusu İspanya'da Avrupa 3.'sü oldu

Kayseri MELMEK sporcusu Büşra Öztürk, 1-4 Ekim 2019 tarihinde İspanya'nın Barcelona kentinde Yapılan Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü oldu.



Türk bayrağını İspanya'da dalgalandırdıkları için sporcuları tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Türk Milli Takımımız takım halinde 3 altın 2 gümüş ve 8 bronz madalya kazanarak genel klasmanda Avrupa 2'ncisi olarak büyük başarıya imza attı. MELMEK sporcumuz Büşra Öztürk Kayserimize şampiyonlukla dönerek bize büyük mutluluk yaşattı. Sizlerle gurur duyuyorum. Biz Melikgazi Belediyesi olarak ve ben belediye başkanı olarak her zaman sizin yanınızda olacağım. Sporun ve sporcunun desteği çok olduğu zaman ortaya böyle başarılı işler çıkıyor. Büşra Öztürk kızımız her zaman göğsümüzü kabartıyor. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Ailelerinizi ve antrenörlerinizi kutluyorum" dedi. - KAYSERİ