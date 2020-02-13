MELMEK'te Çölyak hastalarına glutensiz mutfak eğitimi - Son Dakika
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MELMEK'te Çölyak hastalarına glutensiz mutfak eğitimi

6 saat önce

Melikgazi Belediyesi MELMEK kurslarında tarafından çölyak alerjisi bulunan hastalara ve yakınlarına, glutensiz malzemelerle ekmekten pastaya kadar yiyecekleri yapabilmeleri için eğitim veriliyor.

MELMEK'te Çölyak hastalarına glutensiz mutfak eğitimi, System.String[]

Melikgazi Belediyesi MELMEK kurslarında tarafından çölyak alerjisi bulunan hastalara ve yakınlarına, glutensiz malzemelerle ekmekten pastaya kadar yiyecekleri yapabilmeleri için eğitim veriliyor.


Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri'nde verilen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çölyak bir gluten alerjisidir. Gluten alerjisi olan kişiler; buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi ürünlerin hiçbirini tüketemezler. Melikgazi Belediyesi olarak çölyak hastalarımız için yemek kursu açtık. Marketlerde glütensiz ürün bulamayan ve bu manada hayatları oldukça zorlaşan çölyak hastaları ve hasta yakınları bu derslere katılarak glütensiz malzemelerle ekmekten pastaya sevdikleri yiyecekleri kendileri hazırlamayı öğreniyor. Çölyak hastalarımız glütenli yemek yiyemiyor. Dışarda glütensiz gıda bulmak çok zor hem de çok pahalı. Çölyak alerjisi bulunan hastalara ve yakınlarına glutensiz malzemelerle ekmekten pastaya, Kayseri'nin de yemeklerini yapabilmeleri için eğitim veriyoruz. Hem de bayanlarımıza bir tedavi bu kurslarımız. Kurs tamamlandıktan sonra katılımcılara katılım belgesi verilecek. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca endüstriyel ve işlenmiş gıdalar tercih etmemelerini tavsiye ediyorum." dedi.


Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya ise, "Palancıoğlu Başkanım'a maddi ve manevi desteğinden dolayı çok teşekkür ederim. Kursiyerlerimizden kimisi eşi için burada, kimisi çocuğu veya kendisi için burada eğitim alıyor. Böylece hayatı kolaylaşıyor. Glütensiz yemek yapmayı öğreniyor. Bu güzel hizmet için Başkanımıza teşekkür ederim." diye konuştu. - KAYSERİ

Necip Fazıl Kısakürek, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
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