Melo'lu Trail Blazers vs. Melo'suz Trail Blazers

Carmelo Anthony’nin kariyerine göz attığımızda oynadığı her takımda ana karar verici konumunda olduğunu görüyoruz. NBA’in kalburüstü oyuncularından biri olarak kabul edildiği Denver Nuggets döneminde, “izolasyondan skor üretme” kavramını üçlük çizgisinin dışına çıkarması ve New York Knicks döneminde dip çizgi oyunlarında tarihin en iyileri arasına girmesi, Melo’nun oyun özelliklerine dair akla gelen ilk örnekler.

Takım oyunu veya savunma performansı kavramları ise 35 yaşındaki yıldız forvetle pek bağdaşmıyor. Zira 2017’den beri süregelen sancılı döneminin nedeni takım oyunundan bağımsız kalması ve savunmada adeta kaybolmasıydı. Ancak Melo, 19 Kasım 2019’dan beri farklı bir oyun kimliğiyle sahada.

Carmelo Anthony’siz Trail Blazers (Sezonun ilk 14 maçı)

Blazers, maç başına 105,1 sayı atarken 107,6 sayı yiyordu. Hücum verimliliğinde 21. sıradaydı.

Takımın süper yıldızı Damian Lillard, 28,6 sayı ortalamasıyla göz kamaştırıyordu. Set hücumlarında maç başına 33,1 pas atarken 6,9 asist yapıyordu. Yani attığı pasların çoğu asiste dönüşmüyordu.

Hassan Whiteside 14,9 sayı ve 12,3 ribaund ortalamalarını yakalamıştı. Aldığı ribaundlar ilk bakışta şaşalı görünebilir fakat Whiteside, rakiplerine maç başına 8,4 net veriyordu.

Takımın bir diğer yıldızı ve topsuz oyundaki maharetiyle öne çıkan CJ McCollum, 21,2 sayı ortalaması yakalarken sayılarını topla oynadığı pozisyonlardan buluyordu. Yani alıştığımız topsuz oyun rolünü, takımın eksik hücum kapasitesi dolayısıyla kullanamıyordu.

Anfernee Simons, Mario Hezonja ve Skal Labissiere gibi şut konusunda istikrarsız olan genç oyuncular, hâli hazırda daralan hücum alanının verimine olumsuz etkide bulunuyorlardı.

Carmelo Anthony oynadığı 22 maçta ne yaptı ve takıma nasıl bir etki yaptı?

*Bu istatistikler Carmelo Anthony’nin oynadığı maçlar baz alınarak hazırlanmıştır. 37 maçlık sezon ortalamaları değildir.

Melo, 22 maçta 16,0 sayı, 6,0 ribaund ve 1,7 asist ortalamalarını yakaladı.

Gerçek şut kullanımlarında %53,6’yla atarak bu alanda kariyer ortalamasının üzerine çıktı.

%39’la üçlük atarak bu alanda kariyerinin en iyi ikinci yüzdesine ulaştı.

Rakiplerinin kendisine karşı yaptığı hücumlarda %39,8 isabet yüzdesine izin verip son altı sezondaki en iyi derecesini yakaladı.

Lillard’ın skor yükünü üstlendi. Yıldız guard’ın asist ortalaması, Melo geldikten sonra 1,9 yükseldi.

McCollum’ın sayı ortalaması 23,1’e yükseldi. CJ, bu sayıların neredeyse yarısını topsuz oyundan üretti.

Takımın maç başına attığı sayı ortalaması 108,4’e yükseldi. Yenilen sayı ortalaması ise 106,4’e düştü. Blazers, hücum verimliliğinde ise ligin 10. basamağına çıktı.

Whiteside’ın verdiği net ribaund sayısı 4,9’a kadar düştü. Pivot oyuncusunun sayı ortalaması 18,7’ye ribaund ortalaması ise 14,9’a yükseldi.

Carmelo, serbest atış çizgisinin etrafına düşen ribaundlarda 3,3 ortalama yakaladı. Bu ribaundları aldıktan sonra tecrübesi ve geniş saha görüşü sayesinde takımını hızlı hücuma yönlendirdi.

Üç ila altı dripling sonrasında %39,8’le, sıfır ila iki dripling arasında ise %41,3’le hücum ederek hem toplu hem de topsuz oyuna uyum sağladı. Böylece takımın hücum alanını genişletti.

Hücum süresinin son dört saniyesinde yaratılan pozisyonların %53,2’sini isabete çevirerek kritik anlarda takımını öne taşımayı başardı.

Koç Terry Stotts’ın en fazla kullandığı dört oyuncu olan Lillard, Bazemore, Whiteside ve McCollum’la aynı anda sahada olduğunda takımın toplam sayısı 7,1 ve ribaundu 3,9 arttı.

Kendisini özel kılan dip çizgi oyunlarında %43 verimlilik yakaladı.

Carmelo Anthony’i izlediğiniz zaman basketbolu ne kadar özlediğini görebilirsiniz. Elbette bazı maçlarda basit savunma hataları ve ikili sıkıştırma üzerinden gönderdiği anlamsız şutları görmek hâlâ mümkün. Fakat kariyerinde ilk kez üçüncü adam rolünü kabul edip Blazers’ın çift yönlü verimliliğini arttırmasıyla övgüyü hak ettiğini söyleyebiliriz.

Hazırlayan: Kuzey KILIÇ