Şef Arda Türkmen (46) ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler'den (31) bir ilk geldi. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, aşklarını gözden uzak yaşıyorlardı. İkili, ilk defa sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştı. Elbirliler, sevgilisi Türkmen'le selfie yaptığı kareyi yayınlayarak, "Bu burada dursun. 16-06-2021" notunu düşerek, kalp emojisi koydu. Yaptığı yemek programlarıyla adından söz ettiren Türkmen ve sosyal medya fenomenine takipçileri, "Çok yakışıyorsunuz" mesajını gönderdi.