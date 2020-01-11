Meltem Hocaoğlu Akyol: "Tek hayalim olimpiyat madalyası" - Son Dakika
Son Dakika Spor Meltem Hocaoğlu Akyol: 'Tek hayalim olimpiyat madalyası' - Son Dakika Spor

Meltem Hocaoğlu Akyol: "Tek hayalim olimpiyat madalyası"

6 saat önce

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota mücadelesini sürdüren İstanbul BBSK'nın başarılı karatecisi Meltem Hocaoğlu,"Avrupa ve Dünya şampiyonalarında çok sayıda madalya kazanıyoruz.

Meltem Hocaoğlu Akyol:

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota mücadelesini sürdüren İstanbul BBSK'nın başarılı karatecisi Meltem Hocaoğlu, "Avrupa ve Dünya şampiyonalarında çok sayıda madalya kazanıyoruz. Olimpiyatta da bunu başarabiliriz. Kendimi madalyanın içinde görüyorum. Uzun yıllardır olimpiyat madalyası hayali kuruyorum" dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı karatecisi Meltem Hocaoğlu Akyol, TRT Spor'da katıldığı Ajans Saati programında, başarı hedefleri ve olimpiyat hayallerine yönelik açıklamalarda bulundu. Sporu hayatın bir ön çalışması gibi gördüğünü belirten Hocaoğlu, doğru derslerin çıkarıldığı zaman sporda da hayatta da başarının geleceğini söyleyerek, "Spor hayatımdaki ikinciliklerden çok dersler çıkardım. İkincilik madalyalarımı da çok seviyorum. Hatalarımdan yeni şeyler öğreniyorum. Bu hatalar da benim için çok değerli" dedi. Karatede her zaman başarıya odaklı bir takım olduklarının altını çizen Melten Hocaoğlu Akyol, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer almanın kendilerini çok heyecanlandırdığını ifade etti. Son 7 kota müsabakasına çıkacaklarını hatırlatan başarılı sporcumuz, "Olimpiyat için 8 kota var. Şu anda 3-4 arkadaşımızın kotasına kesin gözüyle bakıyoruz. 4-5 arkadışımızın da mücadelesi sürüyor. Yüksek bir katılımımız olacak. Ben şu an 5. Sıradayım. Kalan 7 turnuvada 3. Olursam Tokyo'ya gideceğim" diye konuştu.


"Kendimi madalyanın içinde görüyorum"


Meltem, olimpiyatlarda çok sayıda madalya kazanacaklarına inandığını kaydederek, "Her şeyin üstesinden gelebilecek güçteyiz. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında çok sayıda madalya kazanıyoruz. Olimpiyatta da bunu başarabiliriz. Kendimi madalyanın içinde görüyorum. Sadece daha fazla odaklanmam gerekiyor. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Uzun yıllardır olimpiyat madalyası hayali kuruyorum" dedi.


"Düğünümü maç programıma göre ayarladım"


Sporun hayatlarının odak noktasında olduğundan bahseden Meltem, "Maç yoğunluğundan neredeyse evlenemeyecektim" diyerek şunları söyledi: "2020'de maç programımız çok yoğun. Her ay 1-2 turnuvaya gideceğiz. Ben az kalsın evlenemeyecektim diyebilirim. Kuzenimin düğününü kaçırdım, diğer kuzenimin doğumunu kaçırdım. Düğünümü bile maç programına göre ayarladım. Ama tüm bunlar bir hedef bir amaç için. 7 tane kota maçımız kaldı onlara gideceğiz ve bu 7 maçın sonunda olimpiyatlara gideceğiz."


"İstanbul BBSK, sporcularına tüm imkanları sunuyor"


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün kendilerine tüm imkanları sağladığını da sözlerine ekleyen Meltem Hocaoğlu Akyol, "Olimpiyatlar sporcuların gelebileceği en üst düzey nokta. Bunun için ekstra ihtiyaçlarımız oluyor. İstanbul BBSK tüm imkanları sunuyor. Ekstra ilgi gösteriliyor. Buna çok ihtiyacımız oluyor, bunlar önemli faktörler" dedi. - İSTANBUL

Meltem Hocaoğlu, İstanbul, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:29 Kaynak: İHA
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