Meltem Kavşağı trafiğe açıldı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında Mart ayında hizmete giren Dumlupınar Bulvarı üzerindeki köprülü kavşağın alt geçişi de trafiğe açıldı. Akdeniz Üniversitesi-Meltem arasındaki geçişi sağlayacak Meltem Kavşağı kent trafiğine rahatlama getirecek.



Varsak'ı Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayacak Büyükşehir Belediyesi 3'üncü Etap Raylı Sistem Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Dumlupınar Bulvarı üzerindeki katlı kavşağın üst geçişinin hizmete girmesinin ardından kavşağın üniversite girişindeki alt geçiş de kavşak olarak düzenlenerek trafiğe açıldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz, hizmete giren Meltem Kavşağı'nın kent içi ulaşımda önemli bir rahatlama sağlayacağını kaydederek, "Dumlupınar Bulvarı köprülü kavşak vasıtasıyla hareket etmekte ve raylı sistem de köprülü kavşağın altından Meltem Mahallesi'ne sapıyor. Köprülü kavşağın altında ve üniversite kapısının önünde yer alan Meltem Kavşağı lastik tekerlekli araçlar için önemli. Hürriyet Caddesi, Antalyaspor Kavşağı ve devamındaki Atatürk Bulvarı'ndaki trafiği oldukça rahatlatacak bir kavşak olarak hizmet verecek. Kavşak çevresinde peyzaj çalışmaları devam ediyor" dedi.



Tehlikeli 'U' dönüşler kaldırılıyor



Dr. Cem Oğuz, Antalyaspor Kavşağı'ndaki geçici U dönüşlerin de kaldırılacağını belirterek, "İki yıl önce açılan Antalyaspor Kavşağı'nda Meltem istikametine doğru 200 metrelik kısa bir mesafede U dönüşü vardı. Oldukça tehlikeliydi. Meltem Kavşağı'nın hizmete girmesiyle geçici olarak açılan Antalyaspor Kavşağı'ndaki dönüşler de kaldırılacak" diye konuştu.



Kavşağın Akdeniz Üniversitesi için de son derece önemli olduğunun altını çizen Oğuz, "Üniversitenin 70 bin öğrencisi ve yaklaşık 10 bin çalışanı var. Üniversitenin Meltem girişinden günlük toplam 80 bin kişi giriş yapıyor. Bu kadar yoğun kalabalığın sabah, öğlen ve akşam pik saatlerde taşınması için bu kavşak ayrıca önemli. Kent merkezindeki ana yollara da büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi. - ANTALYA