Meltem Kaya: 100 şehidimiz adına afrika'da su kuyuları açıyoruz - Son Dakika

Kurulduğu ilk günden bu yana şehit çocukları için yaptıkları çalışmalar ile dikkat çeken ve ses getiren Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği yine önemli bir projeye imza atıyor. Dernek kurucu başkanı Meltem Kaya'nın ev sahipliğinde NCR International Hospital ana sponsorluğunda, WOW İstanbul Yeşilköy Hotel'de Vizyon Production ve Borant Ajans'ın düzenlediği gecede, şehit aileleri siyaset ve sanat dünyasından isimlerle bir araya geldiler. Sunuculuğunu Eczacıbaşı kadın voleybol takımı oyuncularından Başak Koç ile TRT Spor yorumcusu Serkan Yetkin'in, kırmızı halı röportajlarını ise Fatoş Bayındır'ın yaptığı gecede bir konuşma yapan dernek başkanı Meltem Kaya, 100 şehit adına Afrika'da ihtiyaç sahipleri için su kuyuları açacaklarını söyledi. Geleneklerimizde vefat edenler için çeşmeler, su hayratları yapıldığını belirterek "Biz de bu vatan uğruna kanlarını döken şehitlerimizin adına ve isimlerini de yaşatmak için Afrika'da zor durumda olan insanlar için su kuyuları açacağız" dedi. Bu kuyuların geceden elde edilen bağışlar ve gelirler ile yapılacağı belirtildi.

Geceye katılan isimler arasında AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Evo Holding yönetim kurulu başkanı Evren Yaşlak ve başkan yardımcısı Evrim Yaşlak, İlker Uzunalan, İrfan Transfer yönetim kurulu başkanı İlhan Arık, sanatçılardan Pınar Dilşeker, Sami Aksu, Hilal Özdemir, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı eski futbolcu Saffet Akyüz'de vardı. Konuşmalar ve plaketlerin verilmesinden sonra sahneye çıkan sanatçılar geceye katılanlara mini konserler verdiler. Hilal Özdemir ve Pınar Dilşeker çocuklarla şehit çocukları ile birlikte şarkılarını söylerken gecenin finalinde ise 10.Yıl Marşı'nı şehit çocuklarıyla birlikte ellerde bayraklarla coşku içinde sahnede topluca seslendirdiler.