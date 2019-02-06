Son Dakika Haberleri: Meltem Mahallesi'nde Toplu Açılış Töreni Ertelendi

Meltem Mahallesi'nde Toplu Açılış Töreni Ertelendi

2 saat önce

Muratpaşa Belediyesi'nin Meltem Mahallesi'nde 52 bin 597 metrekare genişliğindeki park ve yeşil alan çalışması için düzenleyeceği resmi açılış töreni kötü hava şartları nedeniyle ertelendi.

Meltem Mahallesi'nde Toplu Açılış Töreni Ertelendi, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi'nin Meltem Mahallesi'nde 52 bin 597 metrekare genişliğindeki park ve yeşil alan çalışması için düzenleyeceği resmi açılış töreni kötü hava şartları nedeniyle ertelendi. Açılış, 8 Şubat Cuma günü saat 17.00'de Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut Parkı'ndan gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediyesi, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı dolayısıyla bugün gerçekleştireceği açılış törenini erteledi. Meltem Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 21 bin 300 metrekare genişliğindeki 5 park ve 31 bin 297 metrekareye ulaşan aralarında Köy Enstitüleri Parkı, Ömer Bozkurt Parkı, Meltem Parkı'nın da bulunduğu park yenileme ve yeşil alan çalışmasına ilişkin resmi açılış töreni Cuma günü gerçekleştirilecek. 52 bin 597 metrekare genişliğindeki park ve yeşil alan çalışmasının resmi açılışı için 8 Şubat Cuma günü düzenlenecek tören saat 17.00'de Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut Parkı'nda başlayacak. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:23 Kaynak: İHA

Muratpaşa, Güncel
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