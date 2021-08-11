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Meltem Miraloğlu'ndan kötü haber geldi - Son Dakika

Meltem Miraloğlu'ndan kötü haber geldi

11.08.2021 14:12
Meltem Miraloğlu'ndan kötü haber geldi, System.String[]

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan 34 yaşındaki Meltem Miraloğlu'ndan kötü haber geldi. Kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli zengin bir Amerikalı ile evlenen Miraloğlu, şiddete maruz kaldı. İşte detaylar...

Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz aylarda eşi Patrick tarafından evden atılmıştı. Ünlü oyuncu bir süre hiç ortalarda görünmedi.

Daha sonra 62 yaşındaki psikoloğu John ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

'HORTUMLA DÖVDÜ' İDDİASI

Vasiyet anlaşmasıyla eşine geri döndüğü belirtilen Meltem Miraloğlu'nun hayatında sular durulmuyor.

Ses Sanatçısı Onur Akay'ın haberine göre; 82 yaşındaki Patrick, "Bir daha oyuncu olmaktan ve Hollywood'a gitmekten bahsedersen seni Türkiye'ye göndereceğim" diyerek Meltem Miraloğlu'nu oturdukları evin bahçesinde hortumla dövdü.

Tanıklar, ünlü oyuncunun psikolog sevgilisi John ile görüşmeyi bırakmadığını da iddia etti.

Ayrıca Meltem Miraloğlu'nun Green Card almak için gün saydığı da biliniyor.

Geçtiğimiz aylarda organlarını bağışlamak için gönüllü olan Miraloğlu, "Amerika'da organ bağışı yaptım. Ben öldükten sonra bütün organlarımı, anne-babası olmayan ve organ alacak parası olmayan insanlara bağışladım" demişti.

Meltem Miraloğlu'ndan kötü haber geldi
Meltem Miraloğlu'ndan kötü haber geldi
Meltem Miraloğlu'ndan kötü haber geldi
Meltem Miraloğlu'ndan kötü haber geldi

Amerika Birleşik Devletleri, Meltem Miraloğlu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Meltem Miraloğlu'ndan kötü haber geldi - Son Dakika Magazin


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