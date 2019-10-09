Son Dakika Haberleri: Meltem Miraloğlu baba dediği kişiyle evlendi! Şok gerçek açığa çıktı!
Son Dakika Magazin Meltem Miraloğlu baba dediği kişiyle evlendi! Şok gerçek açığa çıktı!

Meltem Miraloğlu baba dediği kişiyle evlendi! Şok gerçek açığa çıktı!

15 dakika önce

Canlı yayına bağlanan Onur Akay, bu evliliğin perde arkasını ilk kez anlattı.

Meltem Miraloğlu baba dediği kişiyle evlendi! Şok gerçek açığa çıktı!, System.String[]

Canlı yayına bağlanan Onur Akay, bu evliliğin perde arkasını ilk kez anlattı. Akay, Meltem'in önce aynı kişi tarafından evlat edinildiğini sonrasında ise evlilik kararı aldıklarını açıkladı. İşte Onur Akay'ın olay olacak açıklamaları...

Onur Akay, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:36 
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