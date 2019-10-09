Meltem Miraloğlu baba dediği kişiyle evlendi! Şok gerçek açığa çıktı!
15 dakika önce
Canlı yayına bağlanan Onur Akay, bu evliliğin perde arkasını ilk kez anlattı.
Canlı yayına bağlanan Onur Akay, bu evliliğin perde arkasını ilk kez anlattı. Akay, Meltem'in önce aynı kişi tarafından evlat edinildiğini sonrasında ise evlilik kararı aldıklarını açıkladı. İşte Onur Akay'ın olay olacak açıklamaları...
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:36
Genç oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen 80 yaşındaki adamla evlendiği ortaya çıktı Hadise, mavi tulumu ile sosyal medyada hedef olmaktan kurtulamadı Kuzeninin 18 yaşındaki kızını kaçıran 50 yaşındaki adam tutuklandı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde vefat eden Tarık Ünlüoğlu için veda sahnesi hazırlandı