Son Dakika Haberleri: Meltem Miraloğlu'nun endişeli hali dikkat çekti
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Meltem Miraloğlu'nun endişeli hali dikkat çekti

6 saat önce

Yıllar önce çocuk gelin rolüyle yer aldığı Hayat Devam Ediyor dizisiyle adını duyuran Meltem Miraloğlu'nun Amerika'da 80 yaşındaki Patrick ile evlendiği ortaya çıkmıştı.

Meltem Miraloğlu'nun endişeli hali dikkat çekti, System.String[]

Yıllar önce çocuk gelin rolüyle yer aldığı Hayat Devam Ediyor dizisiyle adını duyuran Meltem Miraloğlu'nun Amerika'da 80 yaşındaki Patrick ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Yaptığı evlilik nedeniyle eleştirilen oyuncunun geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.


BENİ SEVİYOR MUSUN?


32 yaşındaki oyuncunun boşanma haberlerinden sonra yaptığı paylaşım takipçilerini endişelendirdi.


Videoda, Miraloğlu'nun Patrick'le arabada yolculuk yaptığı sırada "Beni seviyor musun?" sorusuna eşi "Kesinlikle" cevabını veriyor. Oyuncunun endişeli hali dikkat çekti.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:03 
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