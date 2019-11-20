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Meltem Miraloğlu, Onur Akay'a konuşma yasağı getirdi!
7 saat önce
80 yaşında bir Amerikalı ile evlenerek Amerika'ya yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu, evliliğini ortaya çıkaran ve uzun süredirbasında ve ekranlarda yayınlanan magazin programlarında kendisi ile ilgili çeşitli açıklamalar yapan ses sanatçısı ve yazarOnur Akay'a, üç ay süreyle konuşma yasağı getirdi.
80 yaşında bir Amerikalı ile evlenerek Amerika'ya yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu, evliliğini ortaya çıkaran ve uzun süredir
basında ve ekranlarda yayınlanan magazin programlarında kendisi ile ilgili çeşitli açıklamalar yapan ses sanatçısı ve yazar
Onur Akay'a, üç ay süreyle konuşma yasağı getirdi. Akay, 3 ay boyuncu basın başta olmak üzere hiçbir yerde Meltem Miraloğlu hakkında konuşamayacak. Miraloğlu, mahkemenin kararını ihlal ederse Onur Akay hakkında zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verilmesi içinde mahkemeye başvuracak.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:11
80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu, Onur Akay'a konuşma yasağı getirdi Azil sürecinde yeni gelişme: Trump'ı en fazla kaygılandıran tanık ifade verecek ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: İkili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız Azil soruşturması sonrası Trump'ın onay oranı yüzde 2 arttı