Son Dakika Haberleri: Meltem Miraloğlu, Onur Akay'a konuşma yasağı getirdi!
Son Dakika Magazin Meltem Miraloğlu, Onur Akay'a konuşma yasağı getirdi! - Son Dakika Magazin

Meltem Miraloğlu, Onur Akay'a konuşma yasağı getirdi!

7 saat önce

80 yaşında bir Amerikalı ile evlenerek Amerika'ya yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu, evliliğini ortaya çıkaran ve uzun süredirbasında ve ekranlarda yayınlanan magazin programlarında kendisi ile ilgili çeşitli açıklamalar yapan ses sanatçısı ve yazarOnur Akay'a, üç ay süreyle konuşma yasağı getirdi.

Meltem Miraloğlu, Onur Akay'a konuşma yasağı getirdi!, System.String[]

80 yaşında bir Amerikalı ile evlenerek Amerika'ya yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu, evliliğini ortaya çıkaran ve uzun süredir


basında ve ekranlarda yayınlanan magazin programlarında kendisi ile ilgili çeşitli açıklamalar yapan ses sanatçısı ve yazar


Onur Akay'a, üç ay süreyle konuşma yasağı getirdi. Akay, 3 ay boyuncu basın başta olmak üzere hiçbir yerde Meltem Miraloğlu hakkında konuşamayacak. Miraloğlu, mahkemenin kararını ihlal ederse Onur Akay hakkında zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verilmesi içinde mahkemeye başvuracak.

Amerika Birleşik Devletleri, Meltem Miraloğlu, Onur Akay, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:11 
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80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu, Onur Akay'a konuşma yasağı getirdi
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