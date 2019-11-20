Meltem Miraloğlu, Onur Akay'a konuşma yasağı getirdi!

80 yaşında bir Amerikalı ile evlenerek Amerika'ya yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu, evliliğini ortaya çıkaran ve uzun süredir



basında ve ekranlarda yayınlanan magazin programlarında kendisi ile ilgili çeşitli açıklamalar yapan ses sanatçısı ve yazar



Onur Akay'a, üç ay süreyle konuşma yasağı getirdi. Akay, 3 ay boyuncu basın başta olmak üzere hiçbir yerde Meltem Miraloğlu hakkında konuşamayacak. Miraloğlu, mahkemenin kararını ihlal ederse Onur Akay hakkında zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verilmesi içinde mahkemeye başvuracak.