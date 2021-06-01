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Meltem Miraloğlu sabun ticaretine başladı! Eşinin üzerinden şirket kuracak - Son Dakika

Meltem Miraloğlu sabun ticaretine başladı! Eşinin üzerinden şirket kuracak

01.06.2021 14:31

Kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evliliği nedeniyle sık sık gündeme gelen oyuncu Meltem Miraloğlu, ticarete atıldı. ABD'de de Mardin'deki akrabalarının yaptığı bıttım sabununu satan oyuncunun, işlerinin iyi gitmeye başlaması dolayısıyla eşi üzerinden şirket kurmaya karar verdiği öğrenildi.

Yıllar önce yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelin rolüyle hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu, şimdilerde ABD'de yaşıyor. Kendisinden yaşça büyük bir Amerikalı ile evlenen Miraloğlu, oyunculuğa ara verince sabun satmaya karar verdi.

SATIŞLAR İYİ GİDİNCE ŞİRKET KURMAYA KARAR VERDİ

Uçankuş'ta yer alan habere göre, Aslen Mardinli olan Meltem Miraloğlu, buradaki akrabalarının yaptığı bıttım sabunlarını ABD'ye getirtti. İlk partisi büyük ilgi gören Meltem Miraloğlu, şimdi de eşi üzerine bir şirket kurup işleri büyütmeye karar verdi.

Sabun ticaretine başlayan Meltem Miraloğlu, eşinin üzerinden şirket kuruyor

Miraloğlu'nun geçtiğimiz günlerde ayrıldığı ABD'li kocasına miras karşılığı döndüğü iddia edilmişti. Hatta ünlü oyuncuya birçok ev, yat, araba ve yüklü miktarda para kalacağı da konuşulanlar arasındaydı.

Meltem Miraloğlu sabun ticaretine başladı! Eşinin üzerinden şirket kuracak

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Son Dakika Magazin Meltem Miraloğlu sabun ticaretine başladı! Eşinin üzerinden şirket kuracak - Son Dakika Magazin


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