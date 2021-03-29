Meltem, protez kol için yaşam hikayesini kitaplaştırdı - Son Dakika

ANKARA'da, ender olarak kemiklerde görülen kanser türü olan 'Ewing Sarkomu' hastalığı nedeniyle, sağ kolunu kaybeden Meltem Bilgin (28), ihtiyaçlarını karşılayacak protez kol alabilmek için yaşam hikayesini kitaplaştırdı. Bilgin, internet üzerinden satışa sunulan kitabın geliriyle daha fonksiyonel protez almayı amaçladığını söyleyerek, "Protez koluma kavuştuğumda küçük bir nesneyi tutup, taşıyabileceğim" dedi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan Meltem Bilgin, 2016 yılının Haziran ayında 'Ewing Sarkomu' denilen kemik kanseri hastalığına yakalandı. Bilgin, tedavi sürecinde geçirdiği 7 ayrı ameliyat sonucunda sağ kolunu omzundan itibaren kaybetmek zorunda kaldı. Yakınları, Bilgin'in kaybettiği kolunun yerine protez alabilmek için kendi aralarında 60 bin TL topladı. Toplanan para ile basit fonksiyonlu bir protez kol siparişi verildi. Ancak Bilgin, ömür boyu ihtiyacını karşılayacak, daha fonksiyonlu protezin yaklaşık 250 bin TL olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Bilgin, bu parayı karşılayabilmek için hayat hikayesini konu alan bir otobiyografi kitabı kaleme aldı. Bilgin, 1 yıllık çalışma sonucu bastırabildiği 'Bir Bezelye Tanesi' adlı kitabından elde edeceği gelir ile kendisine protez kol almayı amaçlıyor.

'SARILMAK KOLLARLA OLAN BİR İŞ DEĞİLMİŞ'Bilgin, internet üzerinden satışa sunulan kitabın geliriyle hem yıpranan aile bütçesine katkı sağlamak hem de daha fonksiyonel protez almayı amaçladığını söyleyerek, "O günlerde 'kolum kesilecek' diye sevdiklerime son kez sıkı sıkı sarılmak istedim. Sonra bunun boşuna olduğunu anladım. Çünkü sarılmak kollarla olan bir iş değilmiş. Sevgiyle, kalpten ve ruhen de sıkıca sarılabilirmiş insan" dedi.Hastalığının çok geç teşhis edildiğini belirten Bilgin, yaşadığı tedavi sürecini şöyle anlattı: "Hiç ağrım sızım yoktu. Sol kolumda köprücük kemiğimde şişlik belirtisi nedeniyle 3 ay sonra 23 yaşımda kontrole gittim. Şişlik bezelye kadardı, çok hızlı büyüdü. Demetevler'deki Onkoloji Hastanesi'ne gittim, emar çekildi, İbni Sina Hastanesi'ne gönderildim. Tetkiklerden sonra oluşan tümör nedeniyle eylül ayında acilen ameliyat oldum. Yaşadığım üzüntüden 15-20 gün sonra şiddetli öksürükle birlikte birkaç gün ağzımdan kan gelmeye başladı. Nefesim daralıyordu. Kontrole gidip film çekildi, pataloji sonuçları kötü huylu çıktı. Doktorum rahatsızlığımın hızlı yayıldığını, tedaviye de aynı şekilde yanıt verdiğini söyledi. Yeniden Onkoloji Hastanesi'ne gönderildim. 5 ay kemoterapi gördüm. Nisan 2017'te akciğer ameliyatı oldum. Bu rahatsızlığımı vücudumun yeniden üretmesi sonucu, omuz ve kol ile birlikte toplamda 7 ameliyat geçirdim. Kolum omzumdan itibaren kesildikten sonra rahatladım. Her kanser hastalığında olduğu gibi ilk 5 yıl çok önemli."'BİR NESNEYİ TUTUP, TAŞIYABİLECEĞİM'Bu süreçte kimseden yardım talebinde bulunmadığını kaydeden Meltem Bilgin, protez kola ihtiyacı olduğunu, akrabalarının ve arkadaşlarından gelen yardımlarla 60 bin TL ile basit fonksiyonlu bir protez kol siparişi verdiklerini belirtti, Bilgin, "Ömür boyu ihtiyacımı karşılayacak protez koluma kavuştuğumda küçük bir nesneyi tutup, taşıyabileceğim. Ekonomik açıdan aileme çok yüklendiğimin de farkındayım. Bel fıtığı nedeniyle rahatsız olan babam, benim rahatsızlığımdan emekli de olamadı. Tedavisi ve sonrasında çok para gerektirdiği için benim bu hastalığıma onun için 'zengin hastalığı' diyorlar ama çok şükür bu günümüze" diye konuştu.'HAYALİMDEKİ OTOBİYOGRAFİ KİTABIMI YAZDIM'Bilgin, otobiyografi kitabı yazmayı çok istediğini belirterek, şunları kaydetti: "Kanser hastalarının hayali umut olabilmek. Bazen insanlar bana, sağlık sorunları dışında böyle küçük sorunlarını anlattığı zaman sinirleniyorum. 'Şükredin, daha kötü şeyler olabilir' diyorum. O yüzden dedim ki; 'Hayatımı da anlatayım.' İnstargam'dan çok takipçim, yorum atanlar vardır. Bana kimse 'kolunu ne yaptın' diye sormadı. Genelde bu tarz şeyleri yaşayanlar soruyorlar. Ama eminim ki herkes çok merak ediyor. Kesilen kolumu üzülmemek için hastanede bıraktım. 2020'nin Mart ayında kolum kesildi, pandemi döneminde küçük notlar alıp, yaşadıklarımı kitaplaştırdım. İlk baskısını 15 Mart Pazartesi gününden itibaren satışa sunuldu. Çok mutluyum kitabım çıktığı için, ardından siz geldiniz haberimi yapmak için sanırım her şey güzel olacak" açıklamasında bulundu.

Meltem Bilgin'in 'Bir Bezelye Tanesi' adıyla kaleme aldığı kitabı, henüz bin adet basıldı ve kitaplardan 750 tanesi satıldı.