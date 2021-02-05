MEMATT'lar Bakü'ye ulaştı - Son Dakika

MEMATT'lar Bakü'ye ulaştı
05.02.2021 13:22
ASFAT A.Ş., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ihracatı yapılan Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatlarının (MEMATT Bakü'ye ulaştığını duyurdu.
ASFAT A.Ş., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ihracatı yapılan Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatlarının (MEMATT Bakü'ye ulaştığını duyurdu.
ASFAT A.Ş., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakla Kayseri'den yola çıkan ilk parti MEMATT'lar (Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı), Bakü'ye ulaştı. İhracatını gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli MEMATT'ların Azerbaycanımıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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