- MEMATT'ların bir kısmı daha Azerbaycan'a ulaştı - Son Dakika

- MEMATT'ların bir kısmı daha Azerbaycan'a ulaştı

BAKÜ - Azerbaycan'ın Türkiye'den satın aldığı MEMATT mayın temizleme makinelerinin bir kısmı daha Azerbaycan'a ulaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Ordusu'nun Mühendislik Birliklerinin lojistiğini geliştirmek, kurtarılan bölgelerde mayın temizleme çalışmalarını hızlandırmak ve güvenlik önlemlerini güçlendirmek amacıyla Türkiye'den satın alınan modern mühendislik makine ve teçhizatının bir kısmını daha Azerbaycan'a getirildiği belirtildi. Açıklamada, işgalden kurtarılan topraklarda mühendislik ve istihkam birimlerinin kullanımına verilecek mayın temizleme makineleri ve teçhizatları, mayın ve patlamamış mühimmattan temizlemek amacıyla kullanılacağı aktarıldı.