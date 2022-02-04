MEMATT, NFT teknolojisiyle lisanslanıp, Web 3.0'da yer aldı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) ASFAT, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) NFT teknolojisi ile lisanslanarak, geleceğin interneti olarak kabul edilen Web 3.0'da yerini aldığını duyurdu.

ASFAT'tan yapılan açıklamaya göre; dünyada yeni bir internet çağı olarak kabul edilen Web 3.0 dönüşümünün başladığı bir dönemde NFT çalışmalarına Türkiye'den savunma sanayi devi ASFAT da katıldı. Şirket sadece bir NFT koleksiyonu oluşturmanın ötesinde, MEMATT'a ait dijital içeriklere telif hakkı lisanslarını yerleştirerek geleceğin interneti olarak kabul edilen Web 3.0 ekosisteminde yerini aldırdı. İlerleyen dönemde yeni NFT çalışmalarına da imza atacak ASFAT, bu alanda adım atan dünyada öncü markalar arasında yer alıyor.

MEMATT'IN 3 GÖRSEL ÇALIŞMASI BULUNUYORTasarlanan NFT'ler arasında dünyanın ileri gelen mekanik mayın temizleme cihazlarından olan; Azerbaycan Burkina Faso , Togo gibi ülkelere ihraç edilen MEMATT'ın 3 görsel çalışması bulunuyor. Koleksiyonun ilerleyen günlerde güncelleneceği ve Web 3.0 çağı içerisinde diğer ASFAT projelerinin de yer alması için çalışmalara başlandı. ASFAT var olan NFT'leri ile nadirliği ve sahipliği temsil eden 'dijital sertifikalar' oluşturuyor. Bu yolla gerçek ürünlerin dijital dünyada mülkiyet ve orijinallik ispatlarını oluşturmuş oluyor.NFT NEDİR?

NFT 'non-fungible tokens' yani 'değiştirelemeyen eşsiz token' dijital ortamlarda yer alan fotoğraf, tasarım, video, ses ve doküman türü dosyaların mülkiyet haklarının lisanslanarak blockchain sistemine işlenmesini sağlayan yeni bir teknoloji. Hem ekonomi hem de sanat dünyasında popüler hale gelen NFT, dijital ürünlerin sahipliğini kanıtlayabilen benzersiz bir tanımlayıcı olarak biliniyor. Dijital sanat eserlerini ve diğer koleksiyonları, blok zincirinde kolay doğrulanabilir varlıklara dönüştürüyor. NFT olarak işlenmiş çalışmalar birbirlerinin yerine geçemediği veya kopyalanamadığı için dijital dünyada orijinallik ve mülkiyet ispatı olarak da kullanılabiliyor. Bir anlamda NFT bir şeyin gerçekliğinin dijital sertifikası olarak tanımlanıyor.