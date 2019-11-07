Son Dakika Haberleri: Memduh Boydak'ın oğlu FETÖ'den beraat etti
Son Dakika 3. Sayfa Memduh Boydak'ın oğlu FETÖ'den beraat etti

Memduh Boydak'ın oğlu FETÖ'den beraat etti

7 saat önce

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'örgüt yöneticiliği' suçundan 18 yıl hapis cezası alan eski Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak'ın oğlu Can Furkan Boydak (26), yargılandığı mahkemece 'örgüte yardım etme' suçundan beraat etti.

Memduh Boydak'ın oğlu FETÖ'den beraat etti, System.String[]

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'örgüt yöneticiliği' suçundan 18 yıl hapis cezası alan eski Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak'ın oğlu Can Furkan Boydak (26), yargılandığı mahkemece 'örgüte yardım etme' suçundan beraat etti.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Şubat 2018'de Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, 17-25 Aralık olayları sırasında FETÖ/PDY liderinin çağrısı ile Bank Asya'ya destek oldukları iddiasıyla 9 Boydak ailesi mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu operasyon kapsamında Memduh Boydak'ın 26 yaşındaki oğlu Can Furkan Boydak hakkında 'örgüte yardım etme' suçundan dava açıldı.


Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Can Furkan Boydak ve avukatı hazır bulundu.


"7 yıldır Amerika'da yaşıyorum"


Bank Asya'ya 2014'te hesap açtırıp örgüte yardım ettiği iddiasıyla yargılanan sanık Can Furkan Boydak mahkemede, "Babam Memduh Boydak bilgim dışında hesap açtırmış. 7 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Basında çıkan haberlerden sonra böyle bir hesabım olduğunu öğrendim. Babam hiç bilgi vermemişti. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.


Memduh Boydak, 'Çocuklarım adına hesap açtım' demişti


Savcının mütalaasında beraat talep ettiği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu FETÖ sanığı Memduh Boydak'ın önceki ifadelerinde çocukları adına onlardan habersiz hesaplar açtırdığını kabul etmesi nedeniyle tutuksuz sanık Can Furkan Boydak'ın beraatına karar verdi.


Babası ve annesi FETÖ'den ceza almıştı


Eski Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak 12 Temmuz 2018'de yargılandığı mahkemece 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 18 yıl, Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak da 11 Aralık 2018'de mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. - KAYSERİ

Memduh Boydak, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:33 Kaynak: İHA
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Memduh Boydak'ın oğlu Can Furkan Boydak, FETÖ'den beraat etti
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