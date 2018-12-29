Memduh Büyükkılıç, Ebru ve Takı Tasarım Yıl Sergisini Gezdi
1 saat önce
Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Meslek Edindirme Kursları (MEL-MEK)'nda yapılan ebru takı tasarım sergisini gezdi.
Melikgazi
Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç
, Melikgazi Meslek Edindirme Kursları (MEL-MEK)'nda yapılan ebru takı tasarım sergisini gezdi.
Özel bir AVM'de açılışı yapılan sergiyi gezen Başkan Büyükkılıç, "BEST Günleri kapsamında MEL-MEK Ebru ile Takı Tasarım Kurslarında yapılan eserlerin yer aldığı ürünler aslında bir sanat eseridir. Bu eserler gelecek kuşaklara aktarılması gereken değerlerdir. Bizde onların bu anlamlı sergilerini gezerek mutluluklarına ortak olduk. Hayran olmamak ve takdir etmemek mümkün değil. Kursiyerlerimizi bu geniş düşünce ve fikirlerinden dolayı kutluyorum" diye konuştu.
Büyükkılıç, serginin iki gün boyunca açık kalacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:25 Kaynak: İHA
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