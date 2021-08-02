- Memduh Büyükkılıç, gazetecileri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:

" Erciyes'teki etkinlikleri 12 aya yaymak istiyoruz"

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kente gelen spor muhabirlerini Erciyes'te bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yukatel firması ile Kayserispor arasında yapılacak isim sponsorluğu törenine katılmak üzere kente gelen spor muhabirlerini Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ağırladı. İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl'ün de bulunduğu heyete çalışmalar hakkında bilgiler veren Büyükkılıç, "Böyle güzel bir ortamda, oksijeni bol ve depolanma açısından da önemli bir kriter arz eden yaklaşım içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak malumunuz kayak merkezimiz dünya standartlarındadır. Oradaki 19 tane mekanik tesisimiz, 34 tane pistimiz ile 100 kilometreden fazla pist uzunluğu ile dünya standartlarında hizmetini veriyor. Biz böyle güzel bir ortamı sadece 4 aya özgü etkinlikle kalmamasını, bunu yayla turizmi, kamp turizmi ve yüksek irtifa merkezi gibi çalışmalarla Kayseri'mizin bu güzel imkanlarını 12 aya yaymak suretiyle yararlanılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar sürdürüyoruz. Bunlardan ilkini başlattığımız çalışmayla 2 tane sahamızı hayata geçirdik. 6 tane daha sahamız yapılıyor. Şu andaki 2 sahanın yanında kendi imkanları ile tesislerimiz hizmetini veriyor. Daha sonraki süreçte ihalesini yaptığımız olimpik yüzme havuzu, spor salonuyla ilgili çalışmalarımızı, diğer profesyonel fitness center merkezimizi, sadece futbola değil, tüm takımlara özgü yapacağımız çalışmalara imkan verecek şekilde çalışmaları sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyarete eşlik eden Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı da, "Biz bugün Kayseri'de şehir dışından gelen basın mensuplarımızla beraber hayırlı bir olay için bir aradayız. Yukatel firması ile isim sponsorluğu anlaşmamız var, kendileri de burada. Sizin davetinizle burayı da görme imkanına sahip oldular. Yeni isim sponsorumuzun ve bu güzel tesisin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah buranın daha büyüyerek büyük takımlarında geleceği bir cazibe merkezi olması için bizde katkılarda bulunmayı istiyoruz" şeklinde konuştu.